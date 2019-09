Strax : Protégez votre appareil mobile et contribuez à rendre à la terre 0 23/09/2019 | 12:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le spécialiste des accessoires pour téléphones mobiles, XQISIT, a lancé sa première gamme de protection de téléphone portable 100% biodégradable dans le cadre de sa volonté de soutenir une conception et une fabrication respectueuses de l'environnement dans l'industrie des téléphones mobiles. Fabriquée à partir de matériaux entièrement compostables, la nouvelle gamme de coques de téléphones portables est élégante mais simple, avec une texture douce au toucher, des teintes atténuées et un emballage en carton recyclé et une impression à l'encre végétale. Fin et léger, le design minimaliste des coques s'aligne parfaitement sur le portefeuille existant de marque XQISIT, qui comprend également des coques en cuir végétalien de qualité supérieure et des câbles USB en coton. XQISIT est bien connu pour ses accessoires de mobiles fonctionnels et à la mode. Sa nouvelle gamme de coques biodégradables tire parti de l'intérêt croissant des consommateurs pour un design honnête et respectueux de l'environnement. Disponibles en Lavender Blue, Palm Green, Cherry Blossom Pink et Mountain Grey, les coques de mobiles sont fabriquées à partir de matériaux entièrement compostables, qui non seulement ne produisent aucun déchet afin de protéger la terre, mais laissent en réalité des éléments nutritifs qui peuvent être réabsorbés par les plantes avec le temps pour compenser leur empreinte carbone. Principales caractéristiques : 100% compostable

Ne produit pas de microplastiques nocifs

Emballé avec du papier recyclé

Imprimé à base d'encres végétales

Certifié avec les plus hauts standards mondiaux

Disponible pour les modèles iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X/Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone 6/6s/7/8

Prix conseillé 29,99 euros Bien qu'il s'agisse de la première gamme entièrement écologique de l'offre de XQISIT, la marque vise à investir dans un plus grand portefeuille de produits durables au cours des 2 à 3 prochaines années. En attendant, elle remplace les emballages de tous ses produits afin de réduire leur impact sur l'environnement, notamment en utilisant du papier et du carton recyclés, en éliminant les sacs en polyéthylène, en supprimant les fenêtres en plastique de 60% de ses articles et en éliminant 75% de ses crochets de boîtes en plastique. Pour encourager un changement positif dans l'industrie mobile, XQISIT versera 1 euro pour chaque coque biodégradable vendue à une association caritative pour l'environnement de son choix. Commentant le nouveau lancement, Gisli Gudmundsson, directeur de la marque XQISIT, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer notre première gamme de coques entièrement biodégradables, qui constitue le début d'une initiative durable globale pour XQISIT et nous prévoyons de proposer davantage de solutions respectueuses de l'environnement dans les mois à venir. Nous voulons devenir l'une des principales marques durables de notre secteur et montrer l'exemple. » La Sté STRAX AB a publié ce contenu, le 23 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 septembre 2019 10:12:02 UTC. Document originalhttps://www.strax.com/protegez-votre-appareil-mobile-et-contribuez-a-rendre-a-la-terre/?lang=fr Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/C7D4D61B8017131FD31CEC512BD7ADD0CB09898A 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur STRAX AB 12:13 STRAX : Protégez votre appareil mobile et contribuez à rendre à la terre PU 07/01 STRAX : Spin off FA