StreamWIDE : Euroland Corporate remonte sa cible

11/12/2018 | 12:10

Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur StreamWIDE, Euroland Corporate remonte son objectif de cours de 7,10 à 7,40 euros après la signature par la société d'un 'accord majeur avec un acteur international spécialisé des communications professionnelles'.



'Cet accord pluriannuel, de nature à renforcer le profil de croissance du groupe à terme, confirme l'avance technologique des solutions Team On The Run et Team On Mission dans le secteur des communications critiques', réagit l'analyste.



Euroland Corporate rehausse donc ses estimations de CA et de ROC 2019 à 8,6 millions d'euros (contre 8 millions) et 0,8 million (contre 0,2 million), dans la perspective de la montée en puissance de ce partenariat.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.