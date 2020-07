STREAMWIDE : _ BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Paris, le 8 juillet 2020

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société STREAMWIDE à la Société Louis Capital Markets UK LLP, portant sur les actions de la Société STREAMWIDE, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2020 :

 Nombre d'actions : 5.932  Solde en espèce du compte de liquidité : 105.515 €

Au cours du premier semestre 2020, il a été négocié un total de :

 13.854 actions à l'achat représentant 236 transactions pour un montant global de 148.871,60 €

 14.982 actions à la vente représentant 216 transactions pour un montant global de 168.084,10 €

Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité en date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 Nombre d'actions : 7.060  Solde en espèce du compte de liquidité : 88.002 €

Enfin, il est également rappelé que, lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité en date du 4 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

 Nombre d'actions : 5.936  Solde en espèce du compte de liquidité : 109.492 €

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Semestriel 2020, le lundi 20 juillet 2020 ______________________________________________________________________________________________________

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE SA _ 84 rue d'Hauteville _ 75010 Paris France

T +33 1 70 22 01 01 _ F +33 1 45 23 43 74 _ M info@streamwide.com

SA au capital de 291.749,90 € _ RCS Paris 434 188 660

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom

(messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - ALSTW - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Président Directeur Général | DAF T +33 1 70 22 01 01 investisseur@streamwide.comGrégoire Saint-Marc Investor Relations T +33 1 53 67 36 94 streamwide@actus.frVivien Ferran

Press Relations T +33 1 53 67 36 34 vferran@actus.fr

