STREAMWIDE : _ GESTION EFFICACE DE LA CRISE COVID, PGE ET CROISSANCE

Paris, le 1er juillet 2020

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

GESTION EFFICACE DE LA CRISE SANITAIRE, RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE (ACCORD PGE POUR 2,5 M€) ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE CONFIRMEES POUR 2020

Paris - STREAMWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, fait le point sur sa gestion de la crise liée au Covid-19 et annonce l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat

(PGE) d'un montant de 2,5 M€.

La Direction a déployé un plan global de continuité d'activité dès les premières annonces gouvernementales, dont voici les principaux éléments :

o Dès le 17 mars 2020, le télétravail a été mis en place dans toutes les sociétés du Groupe, françaises et étrangères (Europe, Afrique, Etats-Unis et Asie), et aucun recours aux mesures de chômage partiel n'a donc été nécessaire ;

o Les mesures d'aides économiques locales ont été utilisées par le Groupe pour assurer et optimiser les flux financiers court terme (remboursement anticipé du Crédit d'Impôt Recherche 2019 obtenu à hauteur de 0,9 M€, paiement décalé des charges sociales mensuelles, obtention d'un prêt fédéral aux Etats-Unis pour 0,1 M€) ;

o Coordination globale et locale de l'activité afin d'assurer tous les services du Groupe et de respecter tous ses engagements envers ses clients et partenaires.

Un retour progressif du travail en présentiel, en fonction des contraintes et règles sanitaires propres à chaque pays, est mis en œuvre. En France, la date du 1er juillet 2020 a été retenue pour un retour physique aux bureaux parisiens.

Une fois encore, toutes les équipes ont démontré leurs compétences dans cet environnement complexe et incertain, ce qui, associé à la résilience du portefeuille client, a permis d'assurer tous les engagements, internes et externes, du Groupe. En effet, la poursuite de l'activité opérationnelle de STREAMWIDE durant toute la période a contribué à soutenir la dynamique commerciale du début d'exercice. Le Groupe a aussi profité de la période pour renforcer ses liens déjà solides avec l'ensemble de ses partenaires et finaliser de nouveaux projets.

Le Groupe a obtenu le 30 juin 2020 un pré accord de son partenaire financier historique HSBC, pour un Prêt Garanti par l'État (PGE) à hauteur de 2,5 M€, qui sécurise ses moyens financiers à court et moyen terme, tout en optimisant sa trésorerie. Ce prêt permet de renforcer la trésorerie du Groupe et ainsi, sans augmenter le niveau de risque, de continuer à investir dans le développement des nouvelles solutions innovantes, en maintenant un programme ambitieux d'embauches et de renforcement des équipes techniques et marketing notamment en France.

L'ensemble de ces éléments permet au Groupe de conserver ses perspectives de croissance au titre de l'exercice 2020. Même s'il est encore trop tôt pour en appréhender l'amplitude sur l'ensemble de l'année 2020, les revenus du Groupe devraient s'inscrire en croissance marquée au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Conformément au calendrier de communication financière, ces données seront communiquées au marché le lundi 20 juillet 2020.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Semestriel 2020, le lundi 20 juillet 2020 _______________________________________________________________________________________

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom

(messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - ALSTW - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

