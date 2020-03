STREAMWIDE : _ Résultats Annuels 2019

Le résultat opérationnel courant (ROC) avant amortissements correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations

Cette variation de 1,5 M€ provient essentiellement de celle des actifs incorporels (valeur nette activée de 1 M€ en 2019) et corporels (impact IFRS 16 : actifs locatifs de 1,6 M€ et passifs locatifs en contrepartie), de la diminution du poste clients (- 2,8 M€), de l'augmentation de la trésorerie brute (+1,3 M€) et de la diminution des

Le Groupe a mis en œuvre son plan de continuité d'activité (PCA) et l'ensemble de ses salariés est en télétravail, ce qui lui permet d'assurer tous ses services internes et les activités externes envers ses clients. Le Groupe fera également appel à l'ensemble des mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement français durant cette période de crise majeure.

Les revenus 2020 anticipés et sécurisés en ce début d'exercice sont déjà quasi équivalents à ceux enregistrés au titre de 2019. Cependant, la situation actuelle de crise sanitaire COVID-19 en France et dans le monde entier ouvre une période d'incertitudes importantes, sans que personne ne puisse encore en appréhender, dans le temps, les effets économiques. Si les revenus 2020 restent bien orientés et devraient à nouveau ressortir en croissance, il est difficile, aujourd'hui, d'en appréhender l'impact annuel.

Paris, le 23 mars 2020

Tableau de flux de trésorerie consolidé FY 2019 et FY 2018

en K€ FY 2019 FY 2018 Résultat Net Consolidé 1 141 -975 CAF avant coût de l'endettement et impôts 4 017 1 044 Variation du BFR 2 731 -25 Flux nets opérationnels 6 748 1 019 Variation des immobilisations -4 217 -3 082 Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) 1 374 728 Flux nets d'investissement -2 843 -2 354 Flux nets de financement -2 562 -512 Variation de trésorerie 1 343 -1 847 Trésorerie de clôture 4 235 2 664

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.comet visitez nos pages LinkedIn @streamwideet Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

