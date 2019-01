StreamWIDE : _ Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité

Communiqué de presse

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

PARIS, LE 9 JANVIER 2019 - Au titre du contrat de liquidité confié par la Société StreamWIDE à la Société Louis Capital Market, portant sur les actions de la Société StreamWIDE, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre2018 :

 Nombre d'actions : 8.697  Solde en espèces du compte de liquidité : 84.261 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, en date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 Nombre d'actions : 13.529  Solde en espèces du compte de liquidité : 51.279 €

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires annuel 2018, le lundi 25 février 2019

A popros de StreamWIDE (Euronext Growth : ALSTW)

Acteur majeur sur le marché des logiciels de communication, StreamWIDE fournit depuis plus de 15 ans des services à valeur ajoutée de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles, partout dans le monde : messagerie vocale, facturation et taxation d'appels en temps réel, numéros virtuels, services de conférence ou encore centre d'appels.

Team On The Run et Team On Mission, les derniers produits logiciels développés par StreamWIDE, sont des solutions tout en un de communication sécurisée et de management de process, bénéficiant de nombreuses fonctionnalités telles que la géolocalisation, le NFC, le talkie-walkie, la VoIP et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises et administrations de simplifier leur communication tout en numérisant leur activité de manière sécurisée.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Chine et en Afrique, StreamWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com, http://www.teamonmission.com,et visitez nos pages LinkedIn ou Twitter.

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME

Contacts

Pascal Béglin / Olivier Truelle Président Directeur Général / DAF

Email :investisseur@streamwide.com/ tél.: +33 (0)1 70 08 51 00

