StreamWIDE : _ Descriptif du Programme de Rachat d'Actions

4_ Part maximale du capital, nombre maximal, et caractéristiques des titres de capital que la Société se propose d'acquérir et prix maximum d'achat

les conserver et les céder ultérieurement ou les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport, dans le respect des pratiques de marché admises par l'Autorité des marchés financiers et étant précisé que le nombre d'actions acquises ne pourra excéder 5% du capital social de la Société, ou

l'attribution ou la cession d'actions aux dirigeants mandataires sociaux et salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne salariale dans les conditions prévues par la loi (notamment les articles

Paris, le 31 juillet 2019 - En application des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, le présent descriptif du programme décrit les objectifs et les modalités du programme de rachat par StreamWIDE (la "Société") de ses propres actions, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 21 juin 2019.

En conséquence, le montant maximum des fonds nets destinés au programme de rachat s'élève à 1.500.000 euros, tel que défini dans la treizième résolution votée par l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 juin 2019.

5_ Durée du programme de rachat

Le présent programme est autorisé pour une durée de dix-huit mois à compter du 21 juin 2019, soit jusqu'au 21 décembre 2020.

A popros de StreamWIDE (Euronext Growth : ALSTW)

Acteur majeur sur le marché des logiciels de communication, StreamWIDE fournit depuis plus de 15 ans des services à valeur ajoutée de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles, partout dans le monde : messagerie vocale, facturation et taxation d'appels en temps réel, numéros virtuels, services de conférence ou encore centre d'appels.

Team On The Run et Team On Mission, les derniers produits logiciels développés par StreamWIDE, sont des solutions tout en un de communication sécurisée et de management de process, bénéficiant de nombreuses fonctionnalités telles que la géolocalisation, le NFC, le talkie-walkie, la VoIP et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises et administrations de simplifier leur communication tout en numérisant leur activité de manière sécurisée.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, StreamWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com, http://www.teamonmission.com, et visitez nos pages LinkedIn ou Twitter.

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME

StreamWIDE

Pascal Béglin / Olivier Truelle

Président Directeur général / DAF

Email : investisseur@streamwide.com / tél.: +33 (0)1 70 08 51 00

