StreamWIDE lauréat du Défi PRODEF

Dans le cadre d'un challenge organisé par L'Agence de l'Innovation de Défense (AID), soutenue par la Direction Générale de l'Armement (DGA) dans le but de sélectionner les solutions les plus innovantes en matière de protection défense, le consortium d'entreprises dont StreamWIDE faisait partie est récompensé en présentant la solution la plus complète et détaillée pour PRODEF comportant les briques technologiques les plus innovantes.

Ce consortium rassemble : Mentor Consultant, Cerbair, Cines, Diginext, Drone protect system, Etelm, Hallys, Vitaprotech, 4G Technology et des produits tiers dont Team on Mission de StreamWIDE, Logic Instrument de ARCHOS, PushManager de ITS Ibelem et CROSCALL.

Le concept général de la solution lauréate est fondé sur :

Une bulle de radiocommunication sécurisée, couvrant une base aérienne permanente ou temporaire ou un lieu de crise inopiné, est alimentée par un ensemble de capteurs techniques autonomes évolués, déployables rapidement et par une communauté vigilante d'utilisateurs.

Un outil d'aide à la décision évolué filtre, fusionne et permet une visualisation intuitive en 2D, 3D ou 4D, de la masse d'information recueillie tout en fournissant des capacités avancées de conduite des opérations sur le terrain

Le socle de la solution technique est un réseau radio multimédia haut débit privé, basé sur la technologie 4G LTE normalisée, correspondant à la future génération des réseaux mobiles professionnels (PMR) qu'utilisent notamment aujourd'hui les forces de sécurité et de secours, les OIV (opérateurs d'intérêts vitaux) et la Défense.

Notre solution de communications critiques Team On Mission a fait encore une fois ses preuves comme étant une solution innovante, enrichie et hautement sécurisée.