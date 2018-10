StreamWIDE : _ Rapport Financier Semestriel 2018

SOMMAIRE

Société anonyme au capital de 302.996,20 Euros Siège social : 84, rue d'Hauteville 75010 PARIS
434 188 660 RCS PARIS

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes consolidés du premier semestre 2018 figurant au chapitre III. du présent rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe StreamWIDE, et que le rapport semestriel d'activité figurant au chapitre II. du présent rapport financier semestriel présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le premier semestre de l'exercice 2018.

Fait à Paris, le 30 octobre 2018

Pascal BEGLIN

Président Directeur Général

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

30 JUIN 2018

Lors de sa réunion en date du 14 septembre 2018, le conseil d'administration a examiné les comptes consolidés intermédiaires du groupe StreamWIDE ("le Groupe"), pour la période de 6 mois close le 30 juin 2018. Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et des règles comptables applicables en IFRS, et en observant les principes de prudence et de sincérité.

1. Evénements importants survenus au premier semestre 2018

1.1 Evénements importants survenus au sein du Groupe

Activité historique atone :

Le contexte sectoriel des télécommunications reste incertain et les décisions d'investissements dans les services souffrent toujours d'un certain immobilisme. Les rares opportunités présentes sont traitées et proposées dans des délais toujours très longs. Les prises de décisions s'effectuent ainsi dans des fenêtres calendaires toujours plus longues, ce qui ne facilite pas la conclusion des appels d'offres et les prises rapides de commandes fermes.

Notification du marché PCSTORM LOT 4 officialisée en juin 2018 :

[https://www.streamwide.com/sites/default/files/presses/SW%20_%20CP%20ATTRI%20PCSTORM%20VDEF%20_%2007062018_0.pdf]

Ce marché permettra au Groupe de générer de nouveaux revenus à compter du second semestre 2018 et au cours des exercices futurs, en complément de ceux toujours générés sur les marchés historiques de la messagerie vocale et de la facturation temps réel. Le second semestre 2018 est donc d'ores et déjà bien orienté et les revenus 2018 devraient ainsi être supérieurs à ceux de l'exercice 2017.

Outre l'impact financier non négligeable, cette réussite démontre la forte capacité du Groupe à se repositionner sur de nouveaux marchés stratégiques et porteurs, en développant et proposant une des solution les plus innovantes, complètes et performantes du marché actuel. Fort de ce succès, le Groupe va donc pouvoir continuer de développer de façon continue et soutenue ses deux dernières solutions, Team On The Run et Team On Mission. Cette dernière, version durcie spécifique, est axée sur les caractéristiques MCPTT ("Mission Critical Push To Talk") conformes à la norme 3GPP et représente une probable alternative forte à la norme TETRA, actuellement utilisée dans le cadre des échanges radios talkie-walkie. Les secteurs "public safety", "utilities" ou encore "transports" offrent ainsi de belles opportunités.

Crédits d'Impôt Recherche :

Le remboursement anticipé de la créance au titre de l'exercice 2016 a été effectué en mars 2018 pour le montant demandé (728 K€). Le remboursement anticipé de la créance au titre de 2017 (635 K€) devrait avoir lieu au cours du second semestre 2018.

1.2 Evolution de l'activité du Groupe au premier semestre 2018

Evolution des revenus : légère diminution des revenus semestriels

L'activité du Groupe au premier semestre 2018 lui permet d'enregistrer des revenus en légère diminution dans leur ensemble, par rapport au premier semestre 2017, bien que leurs évolutions par nature soient hétérogènes.

Ainsi, les revenus de licences progressent de nouveau (+0,5 M€) après plusieurs semestres de décroissance. Après un premier semestre 2017 marqué par des effets de base négatifs, le premier semestre 2018 profite, quant à lui, d'effets de base positifs. Cela est dû à quelques opportunités que le Groupe continue de saisir. Par ailleurs, si l'activité historique représente encore près de 75% des revenus de licences (un quart de ces licences concernent de nouveaux clients), 25% de ces revenus sont maintenant générés par les nouvelles solutions Team On The Run et Team On Mission, et cela, sans même tenir compte du marché français notifié en juin 2018. Ce marché stratégique et structurant sera déployé dans les prochains mois et impactera donc positivement les revenus du second semestre de l'exercice, ainsi que ceux des prochains exercices.

Concernant les revenus de maintenance, ils accusent une diminution de 0,3 M€ au cours du premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017. Cette évolution n'est que conjoncturelle de par la nature même de ces revenus. En effet, la disparition d'un MVNO américain client du Groupe, et contributeur important aux revenus 2016 et 2017, implique également, à compter du premier semestre 2018, l'absence de maintenance à hauteur de 0,3 M€.

Enfin, les revenus liés aux services sont également en diminution de 0,3 M€ suite aux différents projets menés en 2017. Ces revenus étant induits postérieurement par les revenus de licences, la progression de ces derniers au premier semestre 2018 devraient permettre aux services de retrouver une évolution positive au second semestre de l'exercice.

Evolution des commandes

Si les revenus restent quasi stables au premier semestre 2018, celui-ci est également marqué par la notification du marché PCSTORM LOT 4 officialisée en juin 2018. Comme indiqué précédemment, ce marché permettra au Groupe de générer de nouveaux revenus à compter du second semestre 2018 et au cours des exercices futurs, en complément de ceux toujours générés sur les marchés historiques de la messagerie vocale et de la facturation temps réel. Le second semestre 2018 est donc d'ores et déjà bien orienté et les revenus 2018 devraient ainsi être supérieurs à ceux de l'exercice 2017.

Evolution des résultats

La diminution des revenus constatée au premier semestre 2018 (-0,1 M€) n'impacte pas directement le résultat opérationnel courant avant amortissement qui reste positif (+0,2 M€). Le résultat opérationnel courant est quant à lui déficitaire de -1,1 M€ mais progresse cependant de 0,5 M€ sur la période. Enfin, le résultat net, impacté par des effets de change positifs et par des produits fiscaux en diminution, est de -0,9 M€ au 30 juin 2018, en augmentation de 0,4 M€ par rapport au premier semestre 2017.