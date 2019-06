StreamWIDE : _ Réduction du capital social

Communiqué de presse

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

PAR ANNULATION D'ACTIONS AUTO-DETENUES

PARIS, le 25 juin 2019 - Le Conseil d'Administration de StreamWIDE SA a décidé, conformément à l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 22 juin 2018 aux termes de sa dixième résolution, de procéder à l'annulation de 112.524 actions auto-détenues, représentant 3,71% de son capital social.

A l'issue de l'annulation de ces actions (avis Euronext PAR_20190624_07066_GRO), le capital social de StreamWIDE SA s'élève à 291.749,90 euros, soit 2.917.499 actions d'une valeur nominale unitaire de 0,1 euro et le nombre de droits de vote réels exerçables en Assemblée Générale à 5.026.309.

Le nombre total de droits de vote théoriques attachés à ces 2.917.499 actions s'élève à 5.038.741 en tenant compte des actions encore détenues par StreamWIDE SA, suite à l'annulation des actions susvisées.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires Semestriel 2019, le lundi 22 juillet 2019

A popros de StreamWIDE (Euronext Growth : ALSTW)

Acteur majeur sur le marché des logiciels de communication, StreamWIDE fournit depuis plus de 15 ans des services à valeur ajoutée de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles, partout dans le monde : messagerie vocale, facturation et taxation d'appels en temps réel, numéros virtuels, services de conférence ou encore centre d'appels.

Team On The Run et Team On Mission, les derniers produits logiciels développés par StreamWIDE, sont des solutions tout en un de communication sécurisée et de management de process, bénéficiant de nombreuses fonctionnalités telles que la géolocalisation, le NFC, le talkie-walkie, la VoIP et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises et administrations de simplifier leur communication tout en numérisant leur activité de manière sécurisée.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Chine et en Afrique, StreamWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com, http://www.teamonmission.com, et visitez nos pages LinkedIn ou Twitter.

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME

