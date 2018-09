StreamWIDE : _ Résultats Semestriels 2018

PROGRESSION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2018

MAITRISE DES COUTS

STABILITE DES REVENUS

DEVELOPPEMENTS PRODUITS SOUTENUS

Paris, le 17 septembre 2018 - StreamWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Eligible PEA-PME), le spécialiste des solutions de communication à valeur ajoutée de nouvelle génération, annonce un résultat opérationnel courant positif (+0,2 M€) avant amortissements, en augmentation de 0,1 M€ malgré la diminution des revenus semestriels de -0,2 M€. Après amortissements et dépréciations, le résultat opérationnel courant est négatif de -1,1 M€, mais en progression de 0,5 M€ par rapport au premier semestre 2017. Le résultat net, également en augmentation, ressort quant à lui déficitaire à -0,9 M€ au titre du premier semestre 2018.

COMPTE DE RESULTAT IFRS SIMPLIFIE (*)

en K€ 30-juin-18 %CA 30-juin-17 %CA Chiffre d'Affaires Licences 1 000 38% 528 19% 472 89% Chiffre d'Affaires Maintenance 1 560 59% 1 861 66% -301 -16% Chiffre d'Affaires Services 97 4% 422 14% -325 -77% Chiffre d'Affaires Ventes tierces - 0% 10 0% -10 -100% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 2 657 2 821 -164 -6% ROC avant amortissements 182 50 132 264% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -1 080 -1 611 531 33% Autres Charges / Produits opérationnels 1 -75 76 Charges / Produits financiers 98 -319 417 Produits d'impôts 83 716 -633 RESULTAT NET -898 -1 289 391

(*) Le résultat opérationnel courant, avant amortissements, correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (ebitda). Le résultat opérationnel courant tient compte de ces amortissements et dépréciations (ebit).

(**) Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels sont en cours.

DES RESULTATS EN HAUSSE DANS UN CONTEXTE DE STABILITE DES REVENUS

La diminution des revenus constatée au premier semestre 2018 (-0,1 M€) n'impacte pas directement le résultat opérationnel courant avant amortissement qui reste positif (+0,2 M€). Le résultat

opérationnel courant est quant à lui déficitaire de -1,1 M€ mais progresse cependant de 0,5 M€ sur la période. Enfin, le résultat net, impacté par des effets de change positifs et par des produits fiscaux en diminution, est de -0,9 M€ au 30 juin 2018, en augmentation de 0,4 M€ par rapport au premier

semestre 2017.

Les coûts opérationnels sont de 2,5 M€ au premier semestre 2018 contre 2,8 M€ au premier semestre 2017.

Cette diminution provient essentiellement d'un contrôle efficace des charges externes, qui diminuent de -0,1 M€ au premier semestre 2018 (diminution des prestations de services, de la sous-traitance et des honoraires), ainsi que de la diminution de la masse salariale "nette", après retraitement des frais de développement activés au 30 juin 2018. Avant activation des frais de personnel liés au développement produits, la masse salariale semestrielle reste stable à 3,1 M€, malgré une progression des effectifs de + 14 personnes au 30 juin 2018 par rapport au 30 juin 2017.

L'impact net de l'activation des frais de développement est de 0,6 M€ et augmente de 0,5 M€ au premier semestre 2018 : le montant brut activé au 30 juin 2018 est de 1,4 M€ contre 1,2 M€ au premier semestre 2017, alors que les amortissements et les reprises de Crédit d'Impôt Recherche sont de -1,1 M€ et 0,3 M€ (contre respectivement -1,5 M€ et 0,4 M€ au 30 juin 2017). L'augmentation des frais de développement activés provient essentiellement de celle des volumes d'heures imputées (hausse des effectifs en Roumanie et en Tunisie). On note également une augmentation du coût horaire moyen en Roumanie.

Après prise en compte d'un résultat financier positif de 0,1 M€ suite à des effets de change favorables au premier semestre 2018 (parité €/USD) et d'un produit fiscal de 0,1 M€ (impôts différés actifs; pour mémoire, les déficits fiscaux sur reports déficitaires français avaient été activés au 30 juin 2017, ce qui n'est pas le cas au 30 juin 2018), le résultat net ressort négatif à -0,9 M€, en augmentation de 0,4 M€ par rapport au premier semestre 2017.

TRESORERIE ET STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES

Au 30 juin 2018, le total du bilan est de 16,6 M€ contre 17,4 M€ au 31 décembre 2017 (confère annexe ci-dessous). Cette diminution de -0,8 M€ provient essentiellement de celle du poste clients (-0,7 M€), en lien direct avec celle des revenus, de celle des actifs fiscaux (remboursement des créances de CIR 2016), de l'augmentation de 0,4 M€ des actifs incorporels et de la diminution des fonds propres (-1 M€) suite aux résultats des périodes présentées.

Dans un contexte de stabilité des revenus, le flux de trésorerie opérationnel reste positif de +0,9 M€ alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits restent élevés à 1,4 M€ (confère annexe ci-dessous). A noter également que dans le cadre du Crédit d'Impôt Recherche, la créance au titre de 2016 (728 K€) a été remboursée en mars 2018, ce qui réduit le décalage de trésorerie constaté sur les périodes précédentes. La créance au titre de 2017 (635 K€) devrait être remboursée au cours du second semestre de l'exercice.

La structure financière du Groupe reste solide au 30 juin 2018, avec des fonds propres de 10,4 M€ et une trésorerie nette significative de près de 3 M€. Le Groupe a commencé à rembourser trimestriellement (90 K€) l'emprunt obligataire émis par le GIAC en 2013, et dont le solde est de 1,5 M€ au 30 juin 2018.

REVENUS S1 2018

Les revenus de licences progressent de nouveau (+0,5 M€) après plusieurs semestres de décroissance. Par ailleurs, si l'activité historique représente encore près de 75% des revenus de licences (un quart de ces licences concerne de nouveaux clients), 25% de ces revenus sont maintenant générés par les nouvelles solutions Team On The Run et Team On Mission, et cela, sans même tenir compte du marché français PCSTORM notifié en juin 2018.

Ce marché stratégique et structurant sera déployé dans les prochains mois et impactera donc positivement les revenus du second semestre de l'exercice, ainsi que ceux des prochains exercices.

Concernant les revenus de maintenance, ils accusent une diminution de -0,3 M€ au cours du premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017. Cette évolution n'est que conjoncturelle de par la nature même de ces revenus. Les revenus liés aux services sont également en diminution de -0,3 M€ suite aux différents projets menés en 2017. Ces revenus étant induits postérieurement par les revenus de licences, la progression de ces derniers au premier semestre 2018 devraient permettre aux services de retrouver une évolution positive au second semestre de l'exercice.

L'activité du Groupe au premier semestre 2018 lui permet donc d'enregistrer des revenus en légère diminution par rapport au premier semestre 2017, bien que leurs évolutions par nature soient hétérogènes.

PERSPECTIVES : UNE ANNEE 2018 DE DIVERSIFICATION REUSSIE

Comme indiqué précédemment, le second semestre 2018 est d'ores et déjà bien orienté et les revenus 2018 devraient ainsi être supérieurs à ceux de l'exercice 2017.

Outre l'impact financier non négligeable du marché PCSTORM, cette réussite démontre la forte capacité du Groupe à se repositionner sur de nouveaux marchés stratégiques et porteurs, en développant et proposant une des solution les plus innovantes, complètes et performantes du marché actuel. Fort de ce succès, le Groupe va donc pouvoir continuer de développer de façon continue et soutenue ses deux dernières solutions, Team On Mission et Team On The Run.

Le marché des communications en environnements critiques (Team On Mission) est en pleine structuration. La rupture technologique liée notamment aux réseaux de communication actuels (4G LTE) accompagnant celle liée aux services proposés, modifie les besoins et les moyens d'y répondre. L'appel d'offres français remporté par le Groupe est novateur et ambitieux, mais il est aussi et surtout annonciateur de transformations similaires qui vont impacter à terme toutes les agences gouvernementales et les OIV (Opérateurs d'Importance Vitale).

En parallèle, la gestion de crise en environnement privé devient également une problématique forte et un enjeu actuel important. La pertinence du Groupe dans ce secteur est d'autant plus forte que les solutions proposées embarquent une gestion simple, intuitive et parfaitement évolutive des process (module "My Mission" / "My Business"). Les plateformes proposées sont ainsi de véritables outils de transformation digitale et répondent de façon efficace aux différents défis actuels mêlant temps réel, communication et gestion opérationnelle de crises.

Le Groupe reste donc confiant dans l'avenir de ses solutions Team On Mission et Team On The Run, dotées d'une technologie disruptive, et dans la perspective de succès commerciaux importants à venir. Sa capacité de résilience et ses moyens financiers lui permettent d'appréhender les prochains mois avec prudence mais assurance.

Annexes

Situation financière consolidée au 30 juin 2018 et 31 décembre 2017 (*)

en K€ Immobilisations Actifs d'impôts différés Créances clients Autres débiteurs Actifs fiscaux Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL ACTIFS Capital Primes et Réserves Résultat net part du Groupe Passifs financiers Provisions à long terme Produits fiscaux différés Passifs d'impôts différés Passifs financiers Provisions à court terme Fournisseurs et autres créditeurs Dettes fiscales et sociales Produits fiscaux différés Produits constatés d'avance PASSIFS COURANTS TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 06.2018 12.2017 7 416 7 147 235 135 ACTIFS NON COURANTS 7 651 7 282 2 837 3 571 641 660 1 029 1 404 4 445 4 511 8 951 10 145 16 602 17 427 303 303 11 015 13 884 -898 -2 810 CAPITAUX PROPRES 10 420 11 377 1 130 - 212 203 1 160 1 140 - - PASSIFS NON COURANTS 2 502 1 343 368 1 673 9 6 396 503 945 1 161 580 570 1 382 794 3 680 4 707 16 602 17 427 ACTIFS COURANTS

Tableau de flux de trésorerie consolidés HY 2018, HY 2017 et FY 2017 (*)

en K€ HY 2018 HY 2017 FY 2017 Résultat Net Consolidé CAF avant coût de l'endettement et impôts Variation du BFR Flux nets opérationnels Variation des immobilisations Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) Flux nets d'investissement Flux nets de financement -898 -21 956 -1 289 -2 810 -733 -915 1 060 1 155 327 240 -1 172 - -2 499 770 -1 172 -46 -1 729 -465 935 -1 523 728 -795 -206 Variation de Trésorerie -66 -891 -1 954 Trésorerie de clôture 4 445 5 574 4 511

(*) Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels sont en cours

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires annuel 2018, le lundi 25 février 2019

A popros de StreamWIDE (Euronext Growth : ALSTW)

Acteur majeur sur le marché des logiciels de communication, StreamWIDE fournit depuis plus de 15 ans des services à valeur ajoutée de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles, partout dans le monde : messagerie vocale, facturation et taxation d'appels en temps réel, numéros virtuels, services de conférence ou encore centre d'appels.

Team On The Run et Team On Mission, les derniers produits logiciels développés par StreamWIDE, sont des solutions tout en un de communication sécurisée et de management de process, bénéficiant de nombreuses fonctionnalités telles que la géolocalisation, le NFC, le talkie-walkie, la VoIP et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises et administrations de simplifier leur communication tout en numérisant leur activité de manière sécurisée.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Chine et en Afrique, StreamWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com, http://www.teamonmission.com,et visitez nos pages LinkedIn ou Twitter.

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME

