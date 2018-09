StreamWIDE : en hausse après les semestriels et une analyse

19/09/2018 | 15:37

L'action du groupe StreamWIDE, spécialisé dans les solutions de communication nouvelle génération, s'affiche en hausse ce mercredi à Paris, gagnant +0,8%, après des résultats semestriels bien accueillis et la publication d'une note positive par EuroLand Corporate.



Ainsi, ce dernier a annoncé ce matin revoir à la hausse son objectif de cours, après une publication semestrielle 'en ligne avec les attentes'.



'Après une première moitié d'exercice marquée par la baisse du CA (-6,0% à 2,7 ME), StreamWIDE publie des résultats semestriels en ligne avec nos attentes avec un ROC en nette amélioration à -1,1 ME (vs -1,6 ME au S1 2017) tandis que le RN ressort à -0,9 ME (vs -1,2 ME au S1 2017)', retenait en effet EuroLand Coporate.



S'il reste 'neutre' sur le dossier, EuroLand Corporate fixe son objectif de cours à 7,10 euros, contre 6 euros jusqu'à présent.





