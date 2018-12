StreamWIDE : nouvel accord avec un acteur des communications

07/12/2018 | 09:59

StreamWIDE annonce un nouvel accord avec 'un des acteurs internationaux majeurs du secteur des communications professionnelles', pour intégrer 'Team On Mission' et 'Team On The Run' de la société à ses solutions déjà existantes.



Cet acteur souhaite répondre aux besoins actuels des utilisateurs gouvernementaux et professionnels de la sécurité publique, des transports, services publics et industrie mais également de toutes autres industries et utilisateurs professionnels du monde entier.



Cet accord pluriannuel devrait avoir un impact significatif sur les revenus de StreamWIDE dès 2019 et contribuer à l'accélération du développement des solutions 'Team On Mission' et 'Team On The Run'.



