Streamwide : FORTE PROGRESSION DES REVENUS 2019 (+51%)

FORTE PROGRESSION DES REVENUS 2019 (+51%)

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 10,2 M€ au titre de 2019, en croissance significative de 51%.

L'activité du Groupe en 2019 est très satisfaisante et lui permet d'enregistrer des revenus en progression notable par rapport à l'exercice 2018, portés par les nouvelles solutions professionnelles de communications team on mission et team on the run (activité "plateformes"). Cela illustre le succès du virage stratégique opéré par STREAMWIDE depuis quelques années. Pour la première fois, le chiffre d'affaires des nouvelles solutions, en très forte croissance, est quasiment équivalent à celui des solutions historiques "legacy" pour opérateurs télécom, confirmant le formidable potentiel de ces activités dans les années à venir.

Le chiffre d'affaires 2019 se détaille comme suit :

en K€ FY 2019 %CA FY 2018 %CA Var. Var.% TOTAL CA 10 209 6 764 3 445 51% CA Licences 3 883 38% 2 169 32% 1 714 79% CA Maintenances 3 269 32% 3 439 51% -170 -5% CA Prestations de services 3 009 29% 1 051 16% 1 958 186% CA Ventes tierces 48 1% 105 2% -57 -54% CA activité "plateformes" 4 973 49% 1 060 16% 3 913 369% CA activité "legacy" 5 236 51% 5 705 84% -469 -8%

_ EVOLUTION ET AUGMENTATION DES REVENUS 2019

L'exercice 2019 est marqué par une forte progression des revenus (+51 %) ce qui fait suite aux évolutions déjà constatées lors du premier semestre 2019 (+93%). Cette croissance significative est portée essentiellement par les nouvelles solutions team on mission et team on the run, dont les revenus ont été multipliés par 4,7 et qui génèrent près de 5 M€ de chiffre d'affaires en 2019 (+3,9 M€ par rapport 2018). Ces revenus représentent dorénavant près de 50% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 16% un an plus tôt.

La croissance des revenus issus de team on mission et team on the run s'explique essentiellement par les livraisons successives et le déploiement continu du projet PCSTORM avec le Ministère de l'Intérieur français et par les travaux effectués avec Airbus SLC, suite à l'accord technologique et commercial pluri annuel signé fin 2018.

L'activité "legacy" est, quant à elle, en légère diminution (-0,5 M€) du fait de l'absence d'opportunité notable durant l'exercice, mais reste à un niveau satisfaisant, avec notamment près de 3,2 M€ de revenus annuels récurrents.

En détail, les ventes de licences progressent de 1,7 M€ sur la période et ressortent à 3,9 M€ au 31 décembre 2019. Celles issues de l'activité "legacy" restent cependant stables à environ 1,3 M€.

Les prestations de services, bénéficiant d'un effet de base favorable suite au partenariat technologique avec Airbus SLC, progressent quant à elles de 2 M€ pour s'établir à 3 M€ au 31 décembre 2019. Enfin, les revenus récurrents de maintenance, encore composés très majoritairement de ceux de l'activité "legacy" (98%), ressortent à 3,3 M€ au titre de l'exercice 2019 et restent quasi stables par rapport à l'exercice précédent. A terme, leur croissance est assurée par les revenus de licences déjà enregistrés et par les premiers flux de support qui seront notamment constatés sur les plateformes team on mission nouvellement en production.

_ PERSPECTIVES

Grâce au partenariat avec Airbus SLC et aux autres projets en cours, l'année 2020 est d'ores et déjà bien orientée. Les revenus 2020 anticipés en ce début d'exercice sont déjà quasi équivalents à ceux enregistrés au titre de 2019. L'exercice 2020 devrait ainsi permettre de poursuivre la trajectoire de croissance, tout en consolidant les niveaux de résultats, attendus en nette amélioration au 31 décembre 2019.

Le Groupe s'est donc repositionné avec succès sur de nouveaux marchés stratégiques et porteurs, en développant et en proposant une des solutions les plus innovantes, complètes et performantes du marché actuel. La solution "MCPTT/MCx" développée par le Groupe (team on mission) est en train de se positionner comme une des références du marché, notamment en France. Les nombreux projets en cours avec des acteurs reconnus (intégrateurs, distributeurs, opérateurs) génèrent une dynamique commerciale prometteuse. Les marchés adressés offrent de réels relais de croissance, avec de nouveaux revenus solides s'inscrivant dans la durée.

Ces marchés sont le plus souvent gouvernementaux ou liés à des organismes d'importance vitale ("OIV") et les investissements technologiques réalisés (réseaux de communication dédié et services applicatifs associés) le sont dans une optique moyen-long terme.

L'offre à destination des entreprises (team on the run) évolue sur un marché sans véritable limite. De nombreux secteurs et acteurs devront s'équiper de solutions digitales mobiles pour relever les défis de la numérisation. Les contrats actuels avec Enedis ou encore EDF en France, ainsi que ceux conclus aux Etats-Unis (gestion de flottes) témoignent du potentiel de la solution.

Concernant l'activité "legacy", le secteur des solutions pour opérateurs de télécommunication reste un marché de niche où des opportunités commerciales ponctuelles de renouvellement de services peuvent apparaitre.

L'investissement dans les nouvelles solutions de communications critiques team on mission et team on the run continuera à être soutenu dans les prochains mois. Au-delà du développement continu de nouvelles fonctionnalités opérationnelles, 3 axes stratégiques prioritaires seront particulièrement suivis :

mise à disposition gratuite d'un SDK (Software Development Kit) pour permettre à des acteurs tiers de développer directement sur les plateformes du Groupe,

création d'un service d'API (Application Programming Interface) permettant d'interfacer et d'intégrer de nombreuses autres applications aux solutions déjà proposées et,

développement de la viralité, avec des possibilités d'intégration de tiers et d'invitations diverses offertes à l'utilisateur final.

Ces futurs développements devraient ainsi permettre au Groupe d'accentuer encore son avance technologique et de confirmer son positionnement d'acteur majeur dans le marché des communications critiques.

Prochain communiqué financier : Résultats Annuels 2019, le lundi 23 mars 2020

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.









