Streamwide : TACTIS, EN PARTENARIAT AVEC STREAMWIDE, REMPORTE LE PROJET KIGALI VILLE DURABLE

TACTIS, EN PARTENARIAT AVEC STREAMWIDE, REMPORTE LE PROJET KIGALI VILLE DURABLE





_ Le Ministère de l'Innovation et des TIC du Rwanda, la ville de Kigali, le cabinet de conseil français TACTIS et leurs partenaires, dont STREAMWIDE et sa solution Team on the run, travaillent à l'amélioration de la durabilité de la ville de Kigali par la mise en place d'un projet numérique ambitieux : une plateforme citoyenne innovante doublée d'un réseau de capteurs pour contrôler la qualité de l'air. Ce projet sera réalisé grâce à un financement FASEP de la Direction Générale du Trésor.

Le projet Kigali Ville Durable compte parmi les premiers projets de plateforme citoyenne visant à améliorer la durabilité et la qualité de vie des habitants d'une zone urbanisée sur le continent Africain. Selon Paula Ingabire, ministre des TIC du Rwanda : "Ce projet vient à temps non seulement pour l'Afrique mais aussi pour les pays développés qui sont à la recherche de moyens pour être plus efficaces."

La contribution de STREAMWIDE dans ce projet consiste, à travers sa solution Team on the run, en la mise en place d'une solution de gestion automatisée des signalements envoyés par les citoyens depuis l'application de la ville. Cette solution permettra aux autorités urbaines de gérer efficacement le flux de données pour mener les actions adéquates dans les meilleurs délais et d'offrir aux habitants les meilleurs services. L'automatisation des processus permet aussi d'alléger la gestion des tâches récurrentes et d'optimiser le processus décisionnel.

_ Dans quel but créer un portail citoyen pour les habitants de la ville de Kigali ?

Réplicable à d'autres villes en Afrique ou ailleurs, la mise en place de ce portail citoyen participatif permettra aux habitants de la ville de Kigali d'interagir avec les autorités urbaines et, grâce au numérique, d'être mieux intégré au centre décisionnaire de la ville. La plateforme citoyenne permettra de :

Améliorer la qualité de vie des citoyens

Favoriser la réactivité des services de la ville

Structurer la communication entre ville et habitants

Implémenter de nouveaux services urbains durables

Renforcer la notoriété du Rwanda en tant que territoire d'innovation

_ Durabilité et contrôle de la qualité de l'air grâce à un réseau de capteurs innovant

En complément de capteurs fixes installés sur les bâtiments publics, la mesure de la qualité de l'air de la ville de Kigali sera affinée par un réseau de capteurs mobiles géolocalisés, mis en place sur des véhicules. Ce dispositif se doublera d'une plateforme de visualisation pour que les autorités locales puissent suivre en temps réel la qualité de l'air. Le dispositif permettra de :

Visualiser en direct la qualité de l'air dans la ville

Identifier les zones les plus polluées

Obtenir de données fiables sur les sources de pollution

Contrôler la propagation des maladies respiratoires

Utiliser la donnée pour la planification urbaine et la prise de décision publique

Partenaires techniques du projet :

Streamwide,

Atmotrack,

InerisDeveloppement,

Spallian,

A propos de Tactis (www.tactis.fr)

Le cabinet Tactis est le leader français de l'aménagement du territoire et des projets d'infrastructures partagées. Avec plus de 50% de ses activités réalisées en Afrique et fort de l'ouverture de deux nouvelles agences à Kigali et Tunis, Tactis est un acteur de référence en : schémas directeurs d'aménagement numérique, plans haut débit, régulation des infrastructures partagées, service universel, connectivité des villages isolés, suivi et contrôle de backbone en fibre optique, datacenter, towerco, fibreco, etc.

Depuis 1995, Tactis accompagne les acteurs publics et privés pour leur apporter une expertise métier dans les domaines des infrastructures de télécommunication (FttH, 4G, 5G, Sat) et du développement de « smart territoires » (objets connectés, gestion de la donnée, smart mobilité, smart-grid, e-inclusion, participation citoyenne). Tactis développe une expertise pointue en infrastructures numériques partagées (connectivité fixe et mobile, datacenter, etc.) auprès des acteurs privés (opérateurs, industriels, investisseurs, etc.)

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

_



_



