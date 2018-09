StreamWIDE : EuroLand rehausse sa cible après les semestriels

19/09/2018 | 13:00

L'analyste EuroLand Corporate annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le spécialiste des solutions de communication nouvelle génération StreamWIDE, après une publication semestrielle 'en ligne avec les attentes'.



'Après une première moitié d'exercice marquée par la baisse du CA (-6,0 % à 2,7 ME), StreamWIDE publie des résultats semestriels en ligne avec nos attentes avec un ROC en nette amélioration à -1,1 ME (vs -1,6 ME au S1 2017) tandis que le RN ressort à -0,9 ME (vs -1,2 ME au S1 2017)', retient EuroLand Coporate.



Ainsi, s'il reste 'neutre' sur le dossier, EuroLand Corporate fixe son objectif de cours à 7,10 euros, contre 6 euros jusqu'à présent.





