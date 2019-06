Données financières (€) CA 2019 1 688 M EBIT 2019 262 M Résultat net 2019 151 M Dette 2019 1 047 M Rendement 2019 3,35% PER 2019 23,24 PER 2020 19,01 VE / CA 2019 2,68x VE / CA 2020 2,49x Capitalisation 3 482 M Prochain événement sur STROEER SE & CO KGAA 19/06/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 66,4 € Ecart / Objectif Moyen 7,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Udo Müller Co-Chief Executive Officer Christian Schmalzl Co-Chief Executive Officer Christoph Vilanek Chairman-Supervisory Board Bernd Metzner Chief Financial Officer Dirk Ströer Deputy Chairman-Supervisory Board