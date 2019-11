Ströer : en hausse, un analyste passe à l'achat

19/11/2019 | 17:14

Le titre gagne près de 1% à la bourse de Francfort après l'analyse d'UBS. le bureau d'études a entamé à l'achat le suivi du titre allemand Ströer, l'un des concurrents du spécialiste de la communication extérieure JCDecaux. L'objectif de cours à 12 mois est de 81 euros.



Les analystes contestent le lieu commun qui veut que le marché de la communication extérieure soit monolithique et fonction du marché publicitaire. Selon les spécialistes, les dynamiques des ventes et des marges diffèrent selon les pays et les formats de publicité, suivant des dynamiques propres, et notamment le degré de numérisation. UBS favorise ainsi l'Allemagne et les grands panneaux d'affichage, d'où sa préférence pour Ströer.



UBS a aussi entamé le suivi du titre JCDecaux avec un conseil neutre et une cible de 25 euros.



