Subsea 7 : convoité par Saipem ?

15/11/2019 | 10:42

Selon l'agence de presse Bloomberg, la société de services parapétroliers italienne Saipem, dont l'actionnaire de référence est la major Eni, envisagerait de fusionner avec son concurrent coté en Norvège Subsea 7 pour donner naissance au premier groupe européen du secteur.



Le but de cette éventuelle fusion serait de mieux faire face à un marché de l'offshore toujours difficile en réduisant l'offre, et potentiellement en permettant aux prix pratiqués de remonter.





