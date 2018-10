Alimentaires: Le café et le sucre profitent du marché brésilien en forme, le

cacao recule

Londres (awp/afp) - Le café et le sucre ont grimpé avec l'appétit du marché pour les actifs brésiliens, tandis que le cacao a reculé sur la semaine.

Le café se réveille

La tonne de robusta a atteint jeudi 1.621 dollars à New York, à son plus haut depuis plus d'un mois, tandis que l'arabica a atteint mercredi 110,80 cents la livre à Londres, à son plus haut depuis deux mois.

"Les élections brésiliennes auront lieu dimanche, et la plupart des producteurs attendent avant de vendre leur production", a commenté Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group.

Le marché brésilien semble en effet voir d'un bon oeil la performance du candidat d'extrême droite et favori du scrutin, l'ex-capitaine de l'armée Jair Bolsonaro.

"Les élections ont fait se reprendre le réal face au dollar", ce qui encourage moins les producteurs à vendre leurs récoltes, a ajouté M. Scoville.

Le Brésil est le premier producteur mondial d'arabica et un important producteur de robusta.

Le sucre se reprend

La tonne de sucre blanc a touché vendredi 344,90 dollars, son plus haut depuis deux mois et demi, tandis que la livre de sucre brut a atteint le même jour 12,47 cents, à son plus haut depuis trois mois et demi.

"Le sucre a bénéficié de la force du réal", a commenté Nick Penney, courtier chez Sucden. Le Brésil est le premier producteur mondial de canne à sucre.

"Le marché a également profité de la vigueur des prix de l'énergie, qui a tiré l'ensemble des matières premières vers le haut" comme certains investisseurs parient sur des indices plutôt que sur des matières premières distinctes, a-t-il ajouté.

Pas de répit pour le cacao

La tonne de cacao a touché lundi 1.455 livres sterling à Londres, et 1.982 dollars à New York, à son plus bas depuis sept mois et demi.

"Les pluies nourries en Afrique de l'Ouest maintiennent les attentes que la récolte 2018-2019, qui a officiellement commencé cette semaine, sera abondante", ont commenté les analystes de Commerzbank.

La région représente plus de la moitié de l'offre mondiale de cacao. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, le gouvernement a annoncé lundi une légère hausse du prix d'achat garanti aux producteurs, à 750 francs suisses CFA par kilo (1,14 euro) pour la campagne 2018-19, contre 700 FCFA l'année précédente.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en novembre valait 1.610 dollars vendredi à 12H00 GMT, contre 1.518 dollars le vendredi précédent à 10H55 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en décembre valait 108,00 cents, contre 99,05 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en décembre valait 344,80 dollars, contre 312,20 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mars valait 12,45 cents, contre 10,95 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en décembre valait 1.520 livres sterling, contre 1.533 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en décembre valait 2.028 dollars, contre 2.119 dollars sept jours plus tôt.

