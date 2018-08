Alimentaires: Le café et le sucre souffrent, le cacao stable

Londres (awp/afp) - Le cacao et le sucre ont tous deux atteints de nouveaux plus bas en plusieurs années cette semaine tandis que le cacao est resté stable à des niveaux faibles dans un marché inquiet de la surabondance de l'offre.

Le café coule

La tonne de café robusta coté à Londres a touché mercredi 1.584 dollars, à son plus bas depuis plus de deux ans, tandis que l'arabica vendu à New York a atteint vendredi son plus bas depuis près de cinq ans à 104,70 cents.

"L'arabica est sur la pente descendante depuis près d'un an", ont commenté les analystes de Commerzbank, qui expliquent cette baisse par une récolte abondante au Brésil, premier producteur mondial de cette variété de café.

"Un autre facteur qui joue sur les prix est la faiblesse du réal brésilien" qui évolue proche de ses plus bas en deux ans et demi, ont-ils ajouté.

Même si les prix en dollars sont bas, les exportateurs brésiliens sont incités à vendre puisqu'ils obtiennent ensuite plus de réal pour leur production.

"Les fonds spéculatifs parient sur une baisse du café à des niveaux records", ont complété les analystes du courtier I&M Smith.

Le sucre fond

La tonne de sucre blanc a touché lundi 310,40 dollars à Londres, à son plus bas depuis près de dix ans, tandis que la livre de sucre brut touchait le même jour 10,21 cents, à son plus bas depuis près de trois ans.

"Les prix sont restés stables au fil de la semaine", a souligné Thomas Kujawa, courtier chez Sucden, qui y voit le signe que "de nouveaux plus bas sont à venir" puisqu'aucun acheteur ne s'est manifesté pour profiter des pertes de lundi.

Le marché du sucre est pénalisé par une très abondante récolte attendue chez plusieurs producteurs importants, comme l'Union européenne, la Thaïlande et l'Inde.

Par ailleurs, les cours du sucre souffrent également de la faiblesse du réal brésilien, puisque le Brésil est aussi le premier producteur mondial de canne à sucre.

Le cacao stable

Les prix du cacao sont pour leur part restés très calmes sur la semaine, sans retrouver d'élan après les pertes engrangées au cours de l'été.

"Les prix sont coincés dans une fourchette étroite, et les volumes s'amenuisent", se sont désespérés les analystes de INTL FCStone.

"La perspective d'une récolte abondante à venir suffit à garder les prix à des niveaux bas", a ajouté Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en novembre valait 1.621 dollars vendredi à 11H30 GMT, contre 1.667 dollars pour le contrat de septembre le vendredi précédent à 12H20 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en décembre valait 104,75 cents, contre 106,90 cents sept jours auparavant mais pour le contrat de septembre.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en octobre valait 311,70 dollars, contre 317,40 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en octobre valait 10,30 cents, contre 10,69 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en décembre valait 1.604 livres sterling, contre 1.605 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en décembre valait 2.143 dollars, contre 2.122 dollars sept jours plus tôt.

js/pn/az