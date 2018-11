Alimentaires: Le café, le sucre et le cacao en baisse

Londres (awp/afp) - Le café, le sucre et le cacao ont reculé sur la semaine.

Trop de robusta

Les prix du café, qui avaient grimpé au mois d'octobre, ont reculé sur la semaine.

"L'écart entre l'arabica et le robusta continue de grimper, le robusta est désormais 33,81% moins cher que l'arabica", ont commenté les analystes du courtier I&M Smith.

D'amples récoltes sont attendues pour les deux types de café, mais particulièrement pour le robusta.

Si ce café est principalement produit au Vietnam, c'est l'abondance de la récolte brésilienne qui pèse sur les prix.

"Le robusta brésilien ne répond pas exactement au profil recherché par les marchés européens, donc il se retrouve stocké" et la hausse des réserves fait baisser les cours, ont expliqué les analystes de I&M Smith.

Le sucre hésite

Les prix du sucre ont également reculé, après avoir aussi grimpé au fil du mois d'octobre.

"La baisse du marché devrait être limitée par le fait que les investisseurs tablent désormais sur une récolte bien moins abondante qu'il y a quelques semaines", a commenté Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group.

"Pour repartir à la hausse, il faudrait par exemple une sécheresse en Inde ou en Thaïlande sur la saison prochaine, pour que le marché retombe en déficit de l'offre" malgré des réserves importantes, a pour sa part commenté Shawn Hackett, analyste indépendant.

Le cacao efface ses gains

La tonne de cacao a atteint mercredi 2.396 dollars à New York, à son plus haut depuis près de quatre mois, et 1.733 livres sterling à Londres, à son plus haut depuis deux mois et demi, avant de reculer sur la semaine sur les deux marchés.

"La reprise des cours a été impressionnante, alors même que la récolte en Afrique de l'Ouest bat son plein et que l'offre abonde", a commenté Jack Scoville de Price Futures Group.

L'essentiel de la production mondiale de cacao se situe en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, qui représente 40% de l'offre mondiale.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en janvier valait 1.664 dollars vendredi à 14H30 GMT, contre 1.705 dollars le vendredi précédent à 12H30 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en décembre valait 114,80 cents, contre 118,90 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en mars valait 345,60 dollars, contre 361,00 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mars valait 12,74 cents, contre 13,41 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en mars valait 1.678 livres sterling, contre 1.693 livres sterling le vendredi précédent mais pour la livraison de décembre. A New York, la tonne pour livraison en mars valait 2.310 dollars, contre 2.263 dollars sept jours plus tôt mais pour livraison en décembre.

