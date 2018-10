Alimentaires: Le sucre et le café montent avec le réal brésilien, le cacao

profite de la demande

Londres (awp/afp) - Le café et le sucre ont continué de grimper avec le renforcement du réal brésilien, tandis que le cacao a profité d'une demande robuste en Europe.

"La corrélation entre le sucre et le café d'une part et le réal d'autre part est bien trop forte", ont prévenu les analystes de Rabobank.

Par ailleurs, selon eux, les marchés favorisent trop Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite favori du deuxième tour des élections présidentielles qui se tiendra le 28 octobre.

"Les commentaires économiques de celui qui gagnera l'élection risquent de continuer de peser sur le réal brésilien", qui a fortement chuté face au dollar depuis le début de l'année en raison de l'incertitude politique, ont commenté les analystes de Rabobank, qui misent donc sur une volatilité élevée du sucre et du café.

Spéculation caféinée

L'arabica a continué son rebond et atteint jeudi 124,30 cents à New York, son plus haut depuis quatre mois et demi, entraînant dans son sillage le robusta qui a touché le même jour 1.792 dollars la tonne, son plus haut depuis cinq mois.

Le Brésil est le premier producteur mondial d'arabica et un producteur important de robusta. Quand le réal se renforce face au dollar, monnaie de référence des échanges sur le marché mondial, les exportateurs doivent vendre plus cher pour effectuer les mêmes bénéfices dans leur devise locale.

"Le fait est que la production dépasse toujours la demande", ont prévenu les analystes de I&M Smith, qui estiment que la remontée des cours a été provoquée par un phénomène technique de ventes à découvert.

Les investisseurs qui avaient utilisé cette méthode pour parier sur une baisse des cours doivent ensuite acheter ces mêmes contrats pour clôturer ces paris.

Moins de sucre, plus d'éthanol

La tonne de sucre blanc a atteint jeudi 379,20 dollars, son plus haut depuis dix mois, tandis que la livre de sucre brut atteignait le même jour 13,95 cents, son plus haut depuis neuf mois.

"C'est en partie à cause du réal, mais aussi en raison d'une production brésilienne encore moins forte que prévu", ont commenté les analystes de Commerzbank.

Découragée par les cours bas du sucre, l'industrie de la canne a préféré transformer sa récolte en éthanol, surtout dans un contexte de prix du pétrole et du carburant élevés.

Selon l'association industrielle Unica, la production de sucre de la principale région productrice, le Centre-Sud, a baissé de 25% depuis le début de la saison en avril par rapport à l'année précédente, ont souligné les analystes de Commerzbank.

"Nous nous attendons à ce que les exportations indiennes pèsent sur le marché à court terme", alors que le pays a vu sa production exploser pour rivaliser avec celle du Brésil, ont commenté les analystes de ING.

Les Européens friands de cacao

Les prix du cacao ont légèrement augmenté sur la semaine.

"La récolte s'annonce abondante en Afrique de l'Ouest" qui représente l'essentiel de l'offre mondiale, ont commenté les analystes de Commerzbank, mais "la demande continue de maintenir les prix à des niveaux élevés", ont-ils ajouté.

En Europe, les broyeurs de cacao ont augmenté leur production de 2,7% au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, à 363.122 tonnes, selon les données de l'Association européenne du cacao (ECA) publiées lundi.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en janvier valait 1.772 dollars vendredi à 12H55 GMT, contre 1.699 dollars le vendredi précédent à 10H45 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en décembre valait 124,50 cents, contre 113,45 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en décembre valait 377,30 dollars, contre 365,20 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mars valait 13,80 cents, contre 13,07 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en décembre valait 1.597 livres sterling, contre 1.565 livres sterling le vendredi précédent. A New York, la tonne pour livraison en décembre valait 2.162 dollars, contre 2.117 dollars sept jours plus tôt.

