Wilmar se sucre sur les tensions commerciales USA-Chine

paris (awp/afp) - Wilmar a plus que quintuplé son bénéfice net au deuxième trimestre 2018 par rapport à la période équivalente de 2017, en raison notamment des tensions commerciales USA-Chine qui ont gonflé ses marges dans les oléagineux et céréales, et d'une réduction des pertes sur le sucre.

Au deuxième trimestre échu au 30 juin, le géant singapourien des matières premières agricoles, a engrangé un bénéfice net de 344,8 millions de dollars contre 59,7 millions l'an passé, faisant bondir le bénéfice net sur six mois à 580,5 millions de dollars contre 421,2 millions l'an passé, indique un communiqué du groupe lundi.

Au deuxième trimestre, Wilmar a beaucoup profité des oléagineux et des céréales qui ont vu leur bénéfice plus que quadrupler à 290 millions de dollars contre 60,3 millions au 2e semestre 2017, tandis que les activités de sucre réduisaient de moitié leurs pertes avant impôt à 46 millions de dollar contre 106,78 millions un an auparavant.

Les "tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont augmenté les marges sur les activités de broyage dans un premier temps, ce qui a bénéficié à nos activités d'oléagineux" indique un communiqué explicatif de Wilmar, reçu à Paris.

"Néanmoins une dispute (commerciale) prolongée entre les deux pays aura un impact négatif sur les marges en raison d'une moindre utilisation des usines", avertit le groupe côté à la bourse de Singapour.

Concernant l'huile de palme, le groupe souligne que les cours bas affectent l'activité de ses plantations, mais les produits transformés en aval de la chaîne de production, bénéficient d'une demande accrue et d'une amélioration des marges.

Les performances du sucre devraient s'améliorer dans la seconde partie de l'année, indique le groupe, qui continue de se déclarer globalement "prudemment optimiste" pour une fin d'année "satisfaisante", comme au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires pour le raffinage du sucre a augmenté de 424% au deuxième trimestre après la mise en place d'un nouveau programme de marketing permettant de vendre durant ce trimestre du sucre produit en 2017.

Au global, le chiffre d'affaires est, lui, resté beaucoup plus stable, en hausse de 1,9% sur le trimestre à 10,79 milliards de dollars, et de 3,8% sur les six premiers mois de l'exercice, à 21,96 milliards de dollars contre 21,16 mds l'an passé.

Wilmar, fondé en 1991 à Singapour, possède plus de 500 usines et distribue ses produits dans 50 pays dont la Chine, l'Inde, l'Indonésie. Le groupe emploie 90.000 personnes.

afp/rp