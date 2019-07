Suedzucker : La valeur du jour en Europe SUDZUCKER en repli après un trimestre difficile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Südzucker fond de plus de 3% à 15,37 euros à Francfort, pénalisé par des résultats trimestriels dégradés liés à la chute des cours du sucre. Le propriétaire en France de Saint Louis Sucre a réalisé au premier trimestre de son exercice 2019/2020 un résultat net en repli de 73,6% à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel a reculé de 40% à 47 millions pour un Ebitda en baisse de 15,3% à 117 millions. Le chiffre d'affaires du sucrier a cédé 3,5% à 1,68 milliard. Sur la période de trois mois close fin mai, le cours du sucre a perdu 5%.La livre cote actuellement 0,1248 dollar après être tombé en mai à 0,1145 dollar, soit plus bas niveau depuis début septembre. Le sucre est pénalisé par la fin des quotas en Europe et un excès d'offre mondial.Dans son communiqué, le groupe a indiqué que les ventes de sa branche sucre avait reculé de 16% à 581 millions d'euros. Sa perte opérationnelle atteint 36 millions, contre un bénéfice de 8 millions un an plus tôt.Südzucker a confirmé sa prévision d'un résultat opérationnel consolidé 2019/2020 compris entre 0 et 100 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est attendu entre 6,7 et 7 milliards après 6,8 milliards en 2018/2019.