Suez : Citi reste neutre après le plan stratégique

03/10/2019 | 09:49

Le bureau d'études Citi maintient son conseil neutre sur l'action Suez, étrillée hier (- 7%) après la présentation de ses orientations stratégiques à moyen terme. L'objectif de cours est de 14,5 euros.



'Suez prend la bonne direction et les dividendes devraient suivre', attaque la note de recherche, qui distingue le plan de Suez pour l'accent qu'il met sur la génération de trésorerie et les économies, plus importantes qu'attendu. De ce fait, les profits devraient augmenter de 10,9% sur la période 2019-2025. Le cash flow serait également bien orienté, ce qui permettrait d'assainir le bilan et in fine d'augmenter le coupon.



De ce fait, la prime de 20% (en termes de PER) que le titre Suez présente sur le secteur européen des 'utilities' est 'pleinement justifiée', estime Citi. Même si la cible visée n'augure potentiellement que d'une hausse de 7,5%.









