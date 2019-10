Suez : Oddo BHF n'est plus à 'achat'

02/10/2019 | 11:45

Tout en laissant son objectif de cours inchangé à 15,6 euros, Oddo BHF dégrade son opinion sur Suez de 'achat' à 'neutre', 'sur la base de la performance du cours de Bourse depuis le début de l'année (+20,3% en termes absolus)'.



Dans sa note, le bureau d'études revient surtout sur le plan stratégique à quatre ans dévoilé ce matin par le groupe de services aux collectivités, par lequel il vise notamment un BPA récurrent de 0,80 euro en 2021.



'Bien que le cadre global du plan soit en ligne avec nos attentes, le manque de détails, le montant des charges non-récurrentes et un léger écart par rapport à nos attentes actuelles pour 2021 nous conduisent à adopter une vision plus prudente sur le titre', juge-t-il.



