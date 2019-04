Suez : est à son prix, estime Barclays

17/04/2019 | 10:20

Le bureau d'études Barclays suit désormais, outre Veolia, l'action du groupe concurrent Suez. Moins optimiste sur ce dernier dossier que sur le premier, les analystes affichent une position neutre ('pondération en ligne') associée à un objectif de cours de 12,5 euros.



Globalement, les analystes estiment que les perspectives bénéficiaires sont favorables dans le secteur grâce à la combinaison 'd'opportunités de croissance organique dans l'eau et les déchets et de réductions des coûts'. De ce fait, en moyenne annuelle sur la période courant de 2018 à 2023, les bénéfices par action de Veolia et de Suez devraient augmenter de l'ordre de 9%. Or ces deux titres ont sous-performé le CAC 40 et les indices sectoriels depuis fin 2017, ce qui est jugé 'injustifié', tout spécialement alors que Barclays attend une reprise économique l'année prochaine.



Le potentiel de hausse de Veolia étant plus important que celui de Suez, la première des deux actions est conseillée à l'achat.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.