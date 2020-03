Covid-19 : Suez suspend ses objectifs pour 2020, maintient son AG et son dividende

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivité Suez a annoncé jeudi qu'il suspendait ses objectifs pour cette année mais maintenait son assemblée générale et sa proposition de dividende au titre de 2019.

"Même s'il est trop tôt pour quantifier l'impact sur nos objectifs 2020 aujourd'hui suspendus et pour en établir de nouveaux, il est clair pour nous que, comme toutes les industries, nous sommes susceptibles d'être significativement impactés en 2020 par les conséquences du confinement de la population", a expliqué le groupe dans un communiqué.

En février, Suez avait indiqué viser une croissance organique de ses revenus de 2% à 3%, une croissance organique de son résultat opérationnel de 5% à 6%, hors impact du Covid-19, un bénéfice par action récurrent de 0,65 euro et un flux de trésorerie récurrent de 300 millions d'euros.

Suez a expliqué avoir engagé des mesures pour optimiser l'activité et atténuer les impacts potentiels sur les revenus et la rentabilité, ainsi que pour renforcer sa liquidité. L'entreprise va notamment réduire ses dépenses et ses coûts "de manière significative" et diminuer ses investissements de 15% par rapport à leur niveau de 2019.

Le groupe a toutefois maintenu sa proposition d'un dividende de 0,65 euro par action au titre de 2019 et confirmé la tenue de son assemblée générale le 12 mai.

