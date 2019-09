ERAMET, SUEZ et BASF collaborent au recyclage des batteries lithium-ion

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BASF SE 1.32% 64.7 5.75% ERAMET 2.25% 54.6 -11.62% SUEZ -1.44% 13.655 20.16%

Le projet ReLieVe (Recycling Li-ion batteries for electric Vehicle), développé par Eramet, BASF et Suez va recevoir un financement de 4,7 millions d'euros de la part de l'EIT Raw Materials, un organisme fondé et financé par l'Union européenne, et des trois partenaires. L'objectif du projet est de développer un procédé innovant, dit en boucle fermée, de recyclage des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, et permettre ainsi la production de nouvelles batteries lithium-ion en Europe.Le projet ReLieVe développera à grande échelle ce procédé innovant à partir de janvier 2020 et pour une durée de deux ans. Il aura également pour objectif de structurer un secteur industriel intégré, de la collecte et du démantèlement des batteries en fin de vie, au recyclage des éléments qu'elles contiennent, jusqu'à la fabrication de nouveaux matériaux d'électrodes.