Icon News Le grand Chalon confie la gestion du service public de l'eau potable et de l'assainissement au groupe SUEZ : 115 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé pour une durée de 10 ans

SUEZ, acteur engagé au service du territoire

Attentive à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, l'Agglomération du Grand Chalon a notamment retenu la proposition du Groupe SUEZ pour la pertinence des nouveaux outils digitaux qui préservent la qualité de l'eau et améliorent la recherche des fuites. Le centre de pilotage intelligent « VISIO », localisé à Dijon, pilote en temps réel le service de l'eau et de l'assainissement du Grand Chalon. Les données issues des capteurs positionnés sur les 1230 km de réseaux et les 170 installations (usines, forages, réservoirs, etc.) sont analysées en continu et permettent d'anticiper et d'optimiser les interventions.

Ces nouveaux contrats prévoient d'amplifier la proximité avec les usagers : en plus de l'accueil clientèle du service de l'eau situé à Chalon-sur-Saône, un autre point d'accueil ouvrira ses portes au Nord de l'Agglomération. Concernant l'emploi local, treize nouveaux collaborateurs rejoindront les équipes de SUEZ dès le 1er juillet. Par ailleurs, le Groupe s'engage à créer, sur le territoire, une formation diplômante en partenariat avec l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Cette formation d'électromécanicien, adaptée aux métiers de l'eau, permettra d'obtenir un bac professionnel dans cette filière qui offre de nombreuses opportunités.

Enfin, le Groupe SUEZ participe également au plan Climat Air Energie du Grand Chalon avec la réalisation de bilans carbone, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de la biodiversité des sites.