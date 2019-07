La valeur du jour à Paris - SUEZ : Amber sonne le réveil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suez progresse de 0,27% à 13,06 euros, les investisseurs ne réagissent guère à l'offensive du fonds activiste Amber Capital. Pourtant, la charge est lourde et les promesses du fonds, alléchantes. Le numéro un mondial des services à l'environnement a rapidement réagi, assurant qu'une revue stratégique était à l'étude. Elle sera présentée à l'automne. Dans une lettre adressée aux membres du conseil de Suez, Amber, qui détient 1,9% du capital, n'y va pas par quatre chemins. Il est impératif, selon lui, de réveiller "une belle endormie".Le fonds dresse en effet un bilan sans concession des performances boursières et opérationnelles de Suez.En premier lieu, Amber pointe "l'indéniable" sous-performance du titre. Il a, selon ses calculs, sous-performé son principal concurrent, Veolia, de 149% sur les six dernières années.De plus, en raison d'une allocation de capital jugé discutable, Suez n'a pas réussi sur les dix dernières années à faire croître son ratio Ebit/action, ou son dividende par action, tandis que son bénéfice par action chutait de 57%.Aussi estime Amber, Suez a besoin d'une remise à plat de sa stratégie. Après des années de gestion passive de son portefeuille, le groupe devrait s'engager dans une revue complète de son portefeuille, se séparer d'actifs matures, et utiliser les produits de cession pour réinvestir, se désendetter et effectuer des rachats d'actions.Le fonds s'attaque enfin à la gouvernance. Il recommande de réduire la taille de son conseil d’administration à entre 12 et 14 membres, soit la moyenne du secteur, contre 19 aujourd'hui. Ce régime créerait les conditions d'une gouvernance plus agile et efficace, assure Amber. Ce dernier tape aussi au portefeuille du directeur général, dont la rémunération variable est liée au chiffre d'affaires. Pour le fonds, intégrer la rentabilité des capitaux investis (ROCE) et le résultat net par action favorisait un réel alignement d'intérêts avec les actionnaires.Amber estime que ce plan pourrait permettre à la nouvelle direction de Suez de générer une augmentation du ROCE comprise entre 150 et 300 points de base par rapport au ratio actuel qu'il évalue à 6,2%.