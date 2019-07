SUEZ : donne rendez-vous à Amber cet automne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suez n'a pas tardé à réagir aux demandes du fonds activiste américain Amber, qui détient environ 1,9% du capital. Le numéro deux mondial des services à l'environnement a assuré qu'une nouvelle stratégie était actuellement à l'étude et que cette dernière serait dévoilée à l'automne, vient de révéler Reuters. Dans un communiqué cité par l'agence de presse, le fonds basé à Londres indique avoir envoyé un courrier aux membres du conseil de Suez, les invitant à "réveiller la belle endormie" et à mettre fin "à la destruction de valeur".Amber propose une revue stratégique pour un "Nouveau Suez", reposant sur "plus de croissance, de meilleurs retours et un levier financier moindre".Toujours selon Reuters, Amber Capital précise sa pensée : "après des années de gestion passive de son portefeuille, le groupe devrait s'engager dans une revue complète de son portefeuille, se séparer d'actifs matures, et utiliser les produits de cession pour réinvestir, se désendetter et effectuer des rachats d'actions".Le fonds estime que ce plan peut permettre à la nouvelle direction de Suez de générer une augmentation de la rentabilité des capitaux investis (ROCE) comprise entre 150 et 300 points de base par rapport au ratio actuel qu'il évalue à 6,2%.Il estime enfin que la gouvernance de Suez doit être améliorée et que le groupe devrait réduire la taille de son conseil d'administration, rapporte l'agence de presse.