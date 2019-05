SUEZ : échappe à la baisse grâce à un gros contrat à Manchester

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suez progresse de plus d'1% à 11,915 euros, surperformant largement un marché parisien déprimé. Le numéro deux mondial des services à l'environnement (eau, déchets) est soutenu par le gain d'un important contrat. Le groupe français assurera la gestion des déchets du Grand Manchester, au Royaume-Uni, soit 1,1 million de tonnes produites par environ 2,3 millions d’habitants. Ce contrat est d'un montant de plus d'un milliard de livres sterling. Il dure 7 ans et pourra être prolongé de 3, puis de 5 ans.Suez accompagnera le Grand Manchester dans sa stratégie en faveur d'une économie circulaire, inscrite dans le cadre du 5 Year Environment Plan, afin d'améliorer de manière significative les taux de recyclage et d'éviter le stockage de plus de 96 % des déchets ménagers.Le groupe français exploitera 41 installations réparties sur 24 sites, dont 4 installations de traitement mécanique et de réception ferroviaire, 20 centres de recyclage des déchets ménagers, 8 stations de transfert, une usine de récupération de chaleur, ainsi qu'une installation de valorisation matière.Les installations de recyclage seront optimisées et permettront de recycler encore plus de déchets, notamment les tapis et les matelas.Suez contribuera également aux actions sociales du Grand Manchester, au travers de plus de 50 engagements. Il participera notamment aux projets collectifs, en proposant par exemple des initiatives de réemploi en faveur du Fonds municipal pour les sans-abris.Bertrand Camus, directeur général de Suez a commenté : "Ce nouveau contrat, représentant 4% du volume total des déchets produits au Royaume-Uni, renforcera considérablement nos activités sur le territoire. Il témoigne de notre engagement à accompagner sa transition environnementale qui offre de nombreuses opportunités de partenariats innovants avec les autorités et les entreprises locales".