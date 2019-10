SUEZ : et POINT.P, filiale de Saint-Gobain, s'associent pour faciliter la reprise des déchets de chantiers

Economie circulaire 16 octobre 2019|Europe SUEZ et POINT.P, filiale de Saint-Gobain, s'associent pour simplifier la reprise des déchets de chantier, en lançant un nouveau service de collecte : batireprise. Unique en France, ce dispositif accompagne les artisans dans le respect de leurs obligations de tri. Il va au-delà de la législation actuelle en termes de récupération et de recyclage des déchets de chantier et anticipe le projet de loi anti-gaspillage.

Déployées dans les enseignes POINT.P, ces déchèteries permettent aux clients - professionnels et particuliers - de déposer jusqu'à 11 flux de déchets différents, couvrant ainsi la quasi-totalité des typologies de déchets de chantier produits. SUEZ et POINT.P garantissent la traçabilité des déchets et le recyclage et la valorisation de ces derniers. A date, 11 agences* POINT.P sont équipées du dispositif. D'ici la fin de l'année, SUEZ et POINT.P dresseront un premier bilan de cette expérimentation et étudieront ensemble la suite de cette collaboration. Les équipes de SUEZ apportent leur compétence en matière de tri et de recyclage des déchets et forment l'ensemble des équipes POINT.P vers une gestion autonome de ces déchèteries nouvelle génération au sein de leurs agences de distribution de matériaux.

Nicolas Godet, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France en charge des enseignes POINT.P et Décocéram ajoute : « POINT.P est plus que jamais conscient de l'importance des enjeux liés à la reprise des déchets issus des produits de construction et initie des solutions adaptées aux besoins de chacun de ses clients. Ce partenariat avec SUEZ s'inscrit naturellement au cœur de la stratégie de Saint-Gobain, acteur engagé pour le climat, et permettra d'avoir un impact significatif sur les nombreux défis environnementaux que doit relever le secteur de la construction. »