SUEZ : lance un plan stratégique

Suez a annoncé le lancement d’un plan stratégique, « Shaping SUEZ 2030», afin d’accroître la création de valeur sur une période de quatre ans, avec en plus des résultats tangibles dès 2021. Le groupe vise cette même année un bénéfice par action récurrent de 0,8 euro, un Free Cash Flow récurrent de 500 millions d’euros et une dette nette de 2,8 à 3 fois l’EBITDA. « L’ambition du plan Shaping SUEZ 2030 est de faire de Suez le leader mondial des services à l’environnement », a notamment commenté Bertrand Camus, Directeur Général de Suez.Suez va ainsi renforcer la sélectivité en matière de croissance organique, notamment à travers une plus grande discipline dans ses investissements et une accélération dans la rotation de son portefeuille pour des activités représentant 15-20% des capitaux employés.Il entend également renforcer sa simplicité grâce à une organisation " lean ", soutenue par un programme d'efficacité de 1 milliard d'euros d'ici 2023, qui permettrait en partie d'améliorer la profitabilité opérationnelle et aussi d'augmenter le financement des investissements dans l'innovation et la digitalisation."Pour les quatre années à venir et jusqu'en 2023, l'ambition du Groupe est de mettre en place une nouvelle culture, favoriser une croissance organique soutenue avec une moindre intensité capitalistique, faire évoluer son portefeuille d'activités et accroître son retour sur capitaux employés d'au moins deux points, ce qui augmenterait sa capacité de distribution de dividendes", peut-on lire dans un communiqué.Le plan sera déployé dans les trois segments d'activité de Suez : le segment "Eau", "Recyclage et Valorisation" et "Environmental Tech & Solutions".