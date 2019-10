SUEZ : plus optimiste sur sa croissance interne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de la publication de ses comptes 9 mois, Suez a relevé son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires. Elle est désormais attendue dans le haut de l’intervalle cible de 2% à 3%. Tous les autres objectifs fixés par groupe de services à l'environnement pour 2019 sont confirmés, dont un EBIT en croissance organique de 4% à 5% et un free cash flow en croissance d’environ 7% à 8%. Il vise par ailleurs un ratio d’endettement (dette nette/Ebitda) d’environ 3 en 2019. Celui-ci s’élevait à 3,3 à fin septembre sur 12 mois glissants.Sur cette base, et en accord avec le Conseil d'administration, le groupe entend proposer à l'Assemblée générale des actionnaires de mai 2020 un dividende de 0,65 euro par action au titre de l'exercice 2019.L'Ebit sur les 9 premiers mois de 2019 est ressorti à 1,02 milliard d'euros, en croissance organique de 4,2%, tirée notamment par les divisions Recyclage & Valorisation et International. Elle a augmenté de 5,6% en données brutes et représenté 7,7% des revenus contre 7,6% un an plus tôt.Le chiffre d'affaires a atteint 13,127 milliards d'euros, en croissance organique de 3,2% avec une contribution positive de chacune des divisions.