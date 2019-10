SUEZ : prend une participation minoritaire dans Inflowmatix et renforce sa gamme de solutions digitales pour optimiser la performance et la résilience des réseaux d'eau potable

La nécessité de préserver les ressources en eau à l'échelle mondiale, le vieillissement des réseaux d'eau et les contraintes financières croissantes incitent les municipalités à améliorer en permanence l'efficacité opérationnelle de leurs infrastructures d'eau. Les réseaux doivent être performants et résilients, remplacés uniquement lorsque cela est nécessaire et exploités de manière à garantir la performance opérationnelle et économique des services fournis aux citoyens.

Inflowmatix a développé InflowSys™, qui associe des capteurs de pression à haute fréquence et des plateformes de traitement de données pour les opérateurs d'eau. Cette solution leur permet de mieux comprendre le comportement et la performance de leurs réseaux de distribution. Ainsi, les opérateurs peuvent adapter leurs actions afin d'améliorer la gestion de leurs réseaux et limiter les risques de défaillance sur des zones critiques, en optimisant la pression globale dans l'ensemble du réseau.