SUEZ: résultat net en hausse de 5%, impact du coronavirus de 30 à 40 millions d'euros

Suez a publié un résultat net part du groupe de 352 millions d'euros pour l'exercice 2019, en hausse de 5% par rapport à 2018. L'EBITDA est ressorti à 3,2 milliards d'euros, en croissance organique de 3,9% et le chiffre d'affaires a atteint 18,02 milliards d'euros (+3,6% en organique). Ce chiffre intègre un effet périmètre négatif de 47 millions d'euros et un effet change positif pour 106 millions. Les cash-flow libre augmente de 7% à 1,095 milliards d'euros, alors que le ratio dette nette sur EBITDA est ramené à 3 (-0,2 points hors normes IFRS 16).Le groupe proposera un dividende de 0,65 euroSuez ajoute que son résultat net profite de la résolution de l'arbitrage sur le contrat de Buenos Aires à hauteur de 215 millions d'euros avant impôt, en partie contrecarrée par les coûts liés à la mise en œuvre du plan stratégique Shaping Suez 2030 pour -132 millions d'euros.Les division Eau et Recyclage-Valorisation sur le marché européen voient leur chiffre d'affaires augmenter respectivement de 1,4% et 4,9% en organique, et la division International (23,3% de l'activité) est en croissance organique de 2,9%. Water Technologies & Solutions croît elle de 5,6%.Bertrand Camus, Directeur Général, a déclaré: "Suez publie des résultats solides : tous les objectifs fixés pour 2019 sont atteints ou dépassés, avec un rythme de croissance soutenu au quatrième trimestre. [...] Chacune de nos activités a contribué à cette bonne performance commerciale et opérationnelle."Pour l'exercice 2020, Suez vise une croissance organique du chiffre d'affaires de 2 à 3%, une croissance organique de l'EBIT de 5 à 6% (hors impact de Covid-19 en Chine estimé entre 30 et 40 millions d'euros sur trois mois), un bénéfice par action (BPA) récurrent de 0,65 euro, et un Free Cash Flow récurrent de 300 millions d'euros.Pour 2021, les objectifs sont un BPA récurrent de 0,80 euro et un Free Cash Flow récurrent de 500millions.