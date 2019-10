Shaping SUEZ 2030 : Télécharger le communiqué de presse

Le plan transformera, à moyen terme, SUEZ à tous les niveaux. Pour les quatre années à venir et jusqu'en 2023, l'ambition du Groupe est de mettre en place une nouvelle culture, favoriser une croissance organique soutenue avec une moindre intensité capitalistique, faire évoluer son portefeuille d'activités et accroître son retour sur capitaux employés d'au moins deux points, ce qui augmenterait sa capacité de distribution de dividendes.

Fort de ses atouts - technologies, innovation, savoir-faire, équipes talentueuses et excellente réputation - le Groupe va croître avec plus de sélectivité, des processus opérationnels simplifiés, et un engagement renouvelé de ses équipes, fondé sur la passion pour l'environnement.

Pour répondre aux évolutions sectorielles, SUEZ souhaite accélérer sa transformation. Le Groupe anticipe le développement de l'économie circulaire, l'émergence de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux concurrents, ainsi que la prise de conscience grandissante des citoyens face à la crise climatique et la nécessité d'engager des actions concrètes pour y remédier.

SUEZ annonce aujourd'hui le lancement de « Shaping SUEZ 2030 », un plan stratégique complet visant à positionner le Groupe, dès maintenant, face aux opportunités et défis de la décennie. L'objectif de ce plan est d'accroître la création de valeur pour toutes les parties prenantes sur une période de quatre ans, avec en plus des résultats tangibles dès 2021. SUEZ ambitionne de devenir le leader mondial des services à l'environnement.

Les résultats de ces changements seront d'ailleurs visibles dès 2021, et les objectifs financiers que le Groupe s'est fixé à cet horizon traduisent l'attention qu'il porte à la rentabilité et la durabilité de sa performance :

Guidance pour 20211:

BPA récurrent de 0,8 €

Free Cash Flow récurrent de 500M€

Dette nette 2 de 2,8 à 3 fois l'EBITDA

Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a commenté :

L'ambition du plan Shaping SUEZ 2030 est de faire de Suez le leader mondial des services à l'environnement. Nous souhaitons être le partenaire privilégié de nos clients, salariés et parties prenantes, et travailler ensemble pour restaurer et préserver les éléments fondamentaux que sont l'eau, l'air et la terre.

Forts de la renommée historique de SUEZ, de ses technologies de pointe et de son expertise en matière de développement durable, nous allons repositionner la stratégie du Groupe. Nous nous adapterons aux changements de nos marchés et contribuerons, dès aujourd'hui, à répondre aux besoins environnementaux, tout en augmentant la valeur que nous créons pour nos parties prenantes, et ce dès 2021. Notre plan stratégique induit une trajectoire de croissance plus sélective, des processus opérationnels simplifiés et une culture nouvelle au sein du Groupe.

Nous prévoyons des opportunités dans chacun de nos trois segments d'activité (Eau, Recyclage

Valorisation, et Environmental Tech & Solutions ). Nous allons nous développer sur les marchés internationaux, intensifier notre activité avec la clientèle industrielle et conquérir de nouveaux marchés grâce à des solutions basées sur la technologie et la valorisation des données, l'Europe restant au cœur de notre démarche d'innovation et de durabilité.

L'ensemble des actions que nous déployons nous projettent jusqu'en 2023. Durant les quatre prochaines années, nous allons transformer le Groupe à tous les niveaux, et les premiers résultats de ces actions se matérialiseront dès 2021.

L'engagement et le soutien total de toutes les équipes de SUEZ et de son Conseil d'Administration nous ont permis d'élaborer un plan ambitieux, solide et passionnant, que nous démarrons immédiatement.

Le succès de SUEZ 2030 repose sur la mobilisation de l'énergie et de l'expertise de nos collaborateurs, permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients et de nos partenaires. Nos nouvelles valeurs - la passion pour l'environnement, l'attention portée au client, le respect et l'esprit d'équipe - combinées à une culture qui renoue avec notre esprit de conquête, appuieront les grandes transformations visées par notre plan stratégique. »

