Données financières (EUR) CA 2020 18 290 M EBIT 2020 1 448 M Résultat net 2020 140 M Dette 2020 10 014 M Rendement 2020 4,55% PER 2020 63,1x PER 2021 19,8x VE / CA2020 1,04x VE / CA2021 0,99x Capitalisation 8 923 M

Tendances analyse technique SUEZ Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 14,03 € Dernier Cours de Cloture 14,28 € Ecart / Objectif Haut 33,1% Ecart / Objectif Moyen -1,79% Ecart / Objectif Bas -26,5%

Dirigeants Nom Titre Bertrand Camus Chief Executive Officer Jean-Louis Chaussade Chairman Jean-Marc Boursier Chief Operating Officer Julian David Waldron Chief Financial Officer Paul-Joël Derian Group Scientific & Technology Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SUEZ 5.90% 9 813 WASTE CONNECTIONS, INC. 6.28% 25 443 UMICORE -12.89% 10 001 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED 2.90% 8 776 PENNON GROUP PLC 5.17% 5 787 STERICYCLE -10.00% 5 242