Suez : Amber Capital veut une révision de la stratégie

18/07/2019 | 08:57

Amber Capital indique avoir envoyé aux membres du conseil d'administration de Suez une lettre et une présentation dans lesquelles il 'partage ses recommandations pour une remise à plat de la stratégie afin de remettre le groupe sur le chemin de la création de valeur'.



'Après des années de gestion passive de son portefeuille, le groupe devrait s'engager dans une revue complète de son portefeuille, se séparer d'actifs matures, et utiliser les produits de cession pour réinvestir, se désendetter et effectuer des rachats d'actions', juge-t-il.



Amber Capital considère aussi que Suez devrait réduire la taille de son conseil d'administration pour la faire converger vers la moyenne du secteur entre 12 et 14 membres, et 'créer ainsi les conditions d'une gouvernance d'entreprise plus agile et efficace'.



