Suez : Brief aan deaandeelhouders april/mei 2019

De Raad van bestuur gaf er de voor- keur aan om de leiding van SUEZ in de volgende stappen van haar ontwikkeling toe te vertrouwen aan een leidinggevende uit eigen rangen. De keuze viel op Bertrand Camus die vanaf 14 mei eerstkomend de functie van Directeur zal opne- men. Bertrand Camus studeerde af aan de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en trad in 1994 in dienst van de Groep. Hij kan een lange operationele ervaring voorle- ggen na achtereenvolgens en met succes de Noord-Amerikaanse ac- tiviteiten te hebben aangestuurd en, in recente jaren, de activiteit Water in Frankrijk. Momenteel is Bertrand Camus adjunct-Directeur-generaal en verantwoordelijk voor Afrika, het Midden-Oosten, Azië en het Stille Zuidzee-gebied. Hij wordt alom erkend voor zijn knowhow en zijn doorgedreven kennis van de milieu- vakgebieden.