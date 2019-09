Suez : Icon News Eramet, BASF et SUEZ collaborent au développement d'un procédé innovant pour le recyclage des batteries lithium-ion, répondant ainsi à la forte croissance de ce marché dans les années à venir

Paris, France ; Ludwigshafen, Allemagne - Le projet ReLieVe (Recycling Li-ion batteries for electric Vehicle), développé par Eramet, BASF et SUEZ va recevoir un financement substantiel de 4,7 millions d'euros de la part de l'EIT Raw Materials, un organisme fondé et financé par l'Union européenne, et des trois partenaires. L'objectif du projet est de développer un procédé innovant, dit en boucle fermée, de recyclage des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, et permettre ainsi la production de nouvelles batteries lithium-ion en Europe.

A partir de janvier 2020 et pour une durée de deux ans, le projet ReLieVe développera à grande échelle ce procédé innovant. Il aura également pour objectif de structurer un secteur industriel intégré, de la collecte et du démantèlement des batteries en fin de vie, au recyclage des éléments qu'elles contiennent, jusqu'à la fabrication de nouveaux matériaux d'électrodes.

La collaboration des trois partenaires sur l'ensemble de la chaine de valeur favorise ainsi une approche efficace et intégrée. Chaque entreprise est en effet leader dans son secteur d'activité et idéalement placée sur cette chaine de valeur : SUEZ pour la collecte et le démantèlement des batteries en fin de vie, Eramet pour le développement du procédé de recyclage et enfin BASF pour la fabrication des matériaux actifs de cathodes.

Le projet recevra également le support des équipes de recherche de Chimie ParisTech et de la Norwegian University of Science and Technology, ainsi que de la filière automobile, représentée au sein du comité consultatif du projet.

Le développement de nouvelles capacités européennes de recyclage des batteries lithium-ion permettra de répondre à la forte croissance du marché dans les années à venir et aux besoins de l'Europe de sécuriser son approvisionnement en matières premières nécessaires à la transition énergétique. La conception d'un procédé de recyclage vertueux participe également aux enjeux essentiels de performance durable grâce aux économies de matières premières réalisées.

La valorisation du nickel, du cobalt, du manganèse et du lithium dans de nouvelles batteries est au coeur des développements de R&D actuels du groupe Eramet. Laurent Joncourt, Président d'Eramet Ideas, le centre de R&D du groupe, précise : « le projet ReLieVe répond à l'appel de la Commission européenne de se fédérer entre acteurs européens pour se positionner sur le marché croissant des batteries lithium-ion. L'obtention de ce financement va nous permettre d'accélérer les travaux en cours en vue de constituer une filière de recyclage de batteries lithium-ion à l'échelle européenne dotée d'un procédé innovant et compétitif ».

« En tant que fournisseur de matériaux actifs de cathode pour les fabricants de batteries destinées aux véhicules électriques, BASF a la conviction que le recyclage jouera un rôle de plus en plus important dans le déploiement de l'électromobilité », a déclaré Daniel Schönfelder, Vice President of Business Management, chez BASF Battery Materials Europe. « Nous sommes engagés avec nos partenaires à favoriser le développement d'une chaine de valeur innovante, durable et compétitive des batteries en Europe et apporterons au projet notre expertise dans la production de matériaux de cathodes ».