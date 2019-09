Suez : Icon News L'Etat soutient la Communauté Urbaine de Dunkerque et ses partenaires, dont SUEZ, pour le projet « Territoire d'innovation »

La Communauté Urbaine de Dunkerque, emmenée par son président Patrice Vergriete, pourra grâce au soutien de l'Etat, mener son projet de transformation profonde du territoire. Ce dernier s'ancre sur la mise en place d'une symbiose territoriale pour incarner l'industrie, le port et la ville du futur, au travers de 4 axes stratégiques : la qualité de l'air, l'écologie industrielle et territoriale, la transition énergétique et l'intelligence territoriale.

Ce projet est le résultat d'un travail de co-construction mené avec l'ensemble des partenaires présents sur le Dunkerquois : les collectivités et les partenaires publics (Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre, Grand Port Maritime de Dunkerque…), les partenaires économiques et industriels dont SUEZ, les universités et les laboratoires de recherche (Université du Littoral-Côte d'Opale, CEA…) et les associations, fédérations et autres organismes (agence locale d'urbanisme, ATMO Hauts-De-France, ECOPAL…)