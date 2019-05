Suez : Icon News SUEZ accompagne le Grand Manchester dans la gestion de ses déchets pour un montant de plus d'un milliard de livres sterling

À l'issue d'un appel d'offres d'un an et demi, Greater Manchester Combined Authority (GMCA) a retenu SUEZ pour assurer la gestion de 1,1 million de tonnes de déchets ménagers produits par plus d'un million de foyers dans 9 districts composant le Grand Manchester (Bolton, Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, Stockport, Tameside et Trafford). Ce contrat aura une durée de 7 ans et pourra être prolongé de 3, puis 5 ans. Le Groupe accompagnera le Grand Manchester dans sa stratégie en faveur d'une économie circulaire, inscrite dans le cadre du 5 Year Environment Plan, afin d'améliorer de manière significative les taux de recyclage et d'éviter le stockage de plus de 96 % des déchets ménagers.

Le Groupe exploitera 41 installations réparties sur 24 sites, dont 4 installations de traitement mécanique et de réception ferroviaire, 20 centres de recyclage des déchets ménagers, 8 stations de transfert, une usine de récupération de chaleur, ainsi qu'une installation de valorisation matière. Les installations de recyclage seront optimisées et permettront de recycler encore plus de déchets, notamment les tapis et les matelas.

Le Groupe contribuera également aux actions sociales du Grand Manchester, au travers de plus de 50 engagements. Il participera notamment aux projets collectifs, en proposant par exemple des initiatives de réemploi en faveur du Fonds municipal pour les sans-abris.

Allison Gwynne, Conseillère et Présidente du Comité Déchets & Recyclage au sein de GMCA : ' Nous sommes extrêmement satisfaits de l'issue de cet appel d'offres et sommes convaincus que notre nouveau partenariat avec SUEZ nous permettra d'accroître le recyclage des déchets ménagers, ce qui est essentiel pour mener la transition vers une économie toujours plus circulaire. Il s'agit d'une nouvelle étape pour faire du Grand Manchester l'une des principales agglomérations vertes du Royaume-Uni.'