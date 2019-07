Suez : Icon News SUEZ ouvre un centre de tri le plus moderne d'Europe en Allemagne

Les flux de déchets collectés par les collectivités ne cessent d'augmenter et de se diversifier. C'est pourquoi, pour atteindre les objectifs européens de plus en plus ambitieux en termes de recyclage et de préparation au réemploi fixés à 70% des déchets municipaux à l'horizon 2030, les usagers et collectivités ont un rôle clé à jouer dans l'amélioration du tri. Dans ce contexte, l'étape de gestion des déchets constitue un maillon essentiel dans l'augmentation de la part des déchets recyclables.

Depuis le 1er janvier 2019, les législations allemandes incitent fortement au développement des activités de recyclage avec un taux de recyclage des emballages légers mis en circulation désormais fixé à 50% et les matières plastiques à 58,5%. Au niveau européen, la législation prévoit que 65% des déchets municipaux soient recyclés d'ici 2035. Anticipant l'entrée en vigueur de cette législation, SUEZ a développé un centre de tri regroupant des solutions de dernières générations. Grâce à un dispositif de tri optique innovant, l'usine d'Ölbronn permet une précision de tri allant jusqu'à 14 catégories de matériaux différents, dont 11 catégories de plastiques.

La capacité annuelle de traitement (100 000 tonnes) équivaut à la quantité d'emballages légers jetés chaque année par plus de 3 millions de citoyens allemands. En optimisant l'identification, la séparation et la préparation des matières en vue de d'optimiser leur valorisation, le recyclage est plus performant et permet d'obtenir une matière première secondaire d'une qualité équivalente ou supérieure à la matière vierge. En 2018, le Groupe a trié environ 8 millions de tonnes de déchets en Europe.