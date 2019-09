Suez : Icon News SUEZ remporte le contrat de traitement des eaux usées du parc industriel chimique de Dongying en Chine, pour un montant d'environ 1 milliard d'euros

SUEZ NWS crée une co-entreprise qui sera chargée de l'investissement, de la construction et de l'exploitation d'une usine de traitement des eaux usées d'une capacité de 26 000 m3 par jour. Celle-ci assurera le traitement centralisé de l'ensemble des effluents produits par les industries du parc de Dongying. L'usine sera également en mesure de répondre à la demande croissante de traitement d'eau industrielle liée au développement du parc.

Dongying est l'une des premières bases pétrolières en Chine, dont le parc industriel accueille les principaux acteurs de la pétrochimie. Dans la poursuite d'une croissance plus verte, le parc a redoublé d'efforts ces dernières années pour gagner en qualité environnementale et en sécurité. En 2018, la valeur totale de la production industrielle du parc atteignait plus de 100 milliards de RMB.

Les travaux de construction de l'usine débuteront fin 2019 pour une mise en service prévue fin 2020. La co-entreprise assurera l'exploitation de l'usine pour une durée de 48 ans. L'usine sera équipée de procédés de traitement avancés permettant la production d'eaux traitées de qualité, en conformité avec les normes environnementales en vigueur, et la réutilisation de 40 % de ces eaux pour approvisionner les industries du parc.

Wang Feng, Secrétaire adjoint du comité du parti de Dongying et chef du district, commente : « Nous avons choisi SUEZ NWS pour sa longue expertise dans la construction et l'exploitation d'usines d'assainissement, qui permettra d'assurer le traitement centralisé des effluents du parc industriel et de préserver l'environnement local. Nous comptons également sur cette coentreprise pour optimiser nos performances en termes de consommation d'eau afin de répondre à la demande croissante en eau industrielle et d'accélérer la modernisation du parc. »