Suez : Lettre actionnaires Belgique Mai 2019

éditorial

Chers actionnaires,

Le Groupe a réalisé une très bonne année 2018 et a dépassé ses objectifs de chiffre d'affaires, d'EBIT et de cash-flow libre fixés en début d'année. Chacune des divisions a contribué à cette très bonne dynamique de croissance ; WTS et l'international ont été particulièrement performants. Ainsi la première année d'intégration de WTS est très prometteuse pour le futur et nous conforte sur le bien-fondé de cette opération stratégique pour le Groupe. 2018 marque également une amélioration de la profitabilité du Groupe, et ce malgré les vents contraires de la forte baisse du prix de certaines matières premières recyclées et de la hausse des prix du pétrole. Les résultats commerciaux enregistrés par chacune des divisions démontrent notre capacité à maintenir une dynamique de croissance profitable pour le Groupe. Pour l'année en cours, nous entendons poursuivre cette croissance.

L'Assemblée Générale du 14 mai prochain approuvera la nouvelle gouvernance de SUEZ. Je quitterai la Direction Générale du Groupe et en deviendrai le Président du Conseil d'Administration. En 15 ans, SUEZ a connu de très importantes transformations telles la mutation de ses métiers, le doublement de la présence à l'international, la croissance significative du chiffre d'affaires, le passage à la marque unique et la transformation digitale. Bertrand Camus va prendre la Direction Générale du Groupe et je suis très heureux de cette nomination. Il saura mener les transformations nécessaires à un rythme soutenu : il a le goût de la conquête et l'audace d'entreprendre.

Jean-Louis Chaussade

Directeur Général