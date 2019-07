Suez : confirme ses objectifs 2019 après une hausse de ses résultats au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez Environnement a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2019 après une hausse de ses résultats au premier semestre, grâce à la contribution positive de toutes ses divisions.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net part du groupe s'est inscrit à 212 millions d'euros, contre 90 millions d'euros lors de la même période un an plus tôt, a indiqué Suez dans un communiqué. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 8,66 milliards d'euros, soit une hausse sur un an de 3,7% en données publiées et de 3,5% en organique. Ces variations intègrent l'impact de la norme comptable IFRS 16, appliquée depuis le 1er janvier 2019.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 15% en données publiées et de 2,4% en organique, à 1,52 milliard d'euros, représentant une marge de 17,6% du chiffres d'affaires, contre 15,8% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 645 millions d'euros, reflétant une hausse de 6,2% en données publiées et de 4,8% en données organiques. Suez a dégagé une marge Ebit sur chiffre d'affaires de 7,5%, contre 7,3% au premier semestre 2018.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 232 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 8,61 milliards d'euros. Les analystes prévoyaient un résultat brut d'exploitation de 1,48 milliard d'euros et un résultat opérationnel de 635 millions d'euros.

La dette financière nette du groupe s'établissait, en incluant l'impact de la norme comptable IFRS 16, à 10,61 milliards d'euros au 30 juin, contre 9,32 milliards d'euros un an plus tôt. Elle correspondait ainsi à 3,3 fois l'Ebitda au 30 juin, à normes comptables constantes, contre 3,5 fois un an plus tôt.

Pour 2019, Suez a confirmé viser une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 3% et de son Ebit comprise entre 4% et 5%. Suez table également sur une croissance du free cash-flow de 7% à 8% cette année et sur un ratio d'endettement autour de 3 fois l'Ebitda. Pour 2020, le groupe a réaffirmé sa "volonté de poursuivre la baisse du ratio d'endettement".

"Nous avançons, avec le soutien du conseil d'administration, dans la revue stratégique menée dans le cadre de Suez 2030. Le repositionnement stratégique qui découlera de cette revue sera présenté d'ici le 30 octobre", a commenté le directeur général de Suez, Bertrand Camus, cité dans le communiqué.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SUEZ ENVIRONNEMENT :

Toute l'actualité de SUEZ - SUEZ Groupe

Agefi-Dow Jones The financial newswire